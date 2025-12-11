Slušaj vest

Viši sud u Beogradu izrekao je zatvorske kazne za trojicu osuđenih zbog brutalnog zlostavljanja i ubistva Stanimira Brajkovića u kazneno-popravnom zavodu "Padinska Skela". Srećko Stefanović (21) osuđen je na 19 godina zatvora, dok su Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23) dobili po 18 godina robije zbog dela teško ubistvo u saizvršilаštvu.

Prema optužnici i dokazima na sudu, trojica mladića su tokom 2024. godine, dok su zajednički služili kazne u sobi broj 14, zlostavljali zatvorenika Stanimira B.

Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Psihičko, fizičko i ponižavajuće zlostavljanje, uključujući šamaranja, udarce nogama, ali i teranje da pije sopstvenu mokraću, navodno je počelo nakon što je Brajković ostao bez novca kojim im je kupovao hranu, cigarete i kafu u zatvorskoj kantini.

Stravične povrede koje je nesrećni muškarac zadobio dovele su do njegovog pogoršanja zdravstvenog stanja i smrti 4. februara oko 22:30 časova.

Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila usled teških telesnih povreda, uključujući obostrane prelome rebara i grudne kosti, što je izazvalo iznenadni prekid disanja i krvarenja.

Sud je u slučaju naglasio da je zlostavljanje trajalo danima i da su optuženi kontinuirano iskorišćavali svoju fizičku nadmoć nad Brajkovićem, koji, iako je bio na medicinskim pregledima, iz straha nije prijavio sve napade nadležnima.