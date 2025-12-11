Slušaj vest

Na mestu pucnjave u Obrenovcu, u kojoj je danas oko 12.30 sati ranjen mladić (28), sve vrvi od policije!

Parking kod restorana u Karađorđevoj ulici ograđen je policijskom trakom, a inspektori obavljaju razgovor sa očevicima i prikupljaju druge dokaze.

Podsetimo, sumnja se da su osumnjičeni i žrtva posvađali oko parking mesta, posle čega je ovaj izvukao pištolj i zapucao. Ranjeni mladić je prebačen u bolnicu, a osumnjičeni je pobegao i za njim se traga. Mladić je ranjen u stomak i u nogu.

- Sve se desilo brzo. Ovo je prometno mesto, sred bela dana, bilo je i ljudi okolo, mogao je neko ni kriv ni dužan da nastrada - kaže nam jedan Obrenovčanin i dodaje:

- Ovo je centar Obrenovca, u blizini je i park, strašno! Inače, sve je ovde pokriveno i kamerama tako da sigurno je neka snimila pucnjavu i samog napadača, pa se nadamo da će ga policija brzo pronaći i uhapsiti.