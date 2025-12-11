Slušaj vest

Na mestu pucnjave u Obrenovcu, u kojoj je danas oko 12.30 sati ranjen mladić (28), sve vrvi od policije!

Parking kod restorana u Karađorđevoj ulici ograđen je policijskom trakom, a inspektori obavljaju razgovor sa očevicima i prikupljaju druge dokaze.

Podsetimo, sumnja se da su osumnjičeni i žrtva posvađali oko parking mesta, posle čega je ovaj izvukao pištolj i zapucao. Ranjeni mladić je prebačen u bolnicu, a osumnjičeni je pobegao i za njim se traga. Mladić je ranjen u stomak i u nogu.

- Sve se desilo brzo. Ovo je prometno mesto, sred bela dana, bilo je i ljudi okolo, mogao je neko ni kriv ni dužan da nastrada - kaže nam jedan Obrenovčanin i dodaje:

- Ovo je centar Obrenovca, u blizini je i park, strašno! Inače, sve je ovde pokriveno i kamerama tako da sigurno je neka snimila pucnjavu i samog napadača, pa se nadamo da će ga policija brzo pronaći i uhapsiti.

Očevici su za RTV Mag ispričali da je jedan mladić sedeo na stolici u kafiću, kada je tokom svađe izvadio pištolj i zapucao.

Ne propustiteHronikaPUCNJAVA U KAFIĆU NA VRAČARU: Muškarac ranjen, u toku akcija "Vihor"
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaPUCNJAVA NA NOVOM BEOGRADU: Izrešetan muškarac u poznatom restoranu, ispalili ceo šaržer u njega
policija.jpg
HronikaPUCNJAVA NA KANAREVOM BRDU PO RECEPTU UBISTVA MALOG SKOLETA: Četiri sličnosti između dve sačekuše, napadači na Zorana i Uroša imali maske!
Zoran Uskoković
HronikaPUCNJAVA U BEOGRADU! Mladić (24) ranjen u sačekuši, hitno prebačen u Urgentni centar: Na snazi akcija Vihor 3!
IMG_20251106_172138.jpg