U centru Obrenovca danas je došlo do pucnjave na parkingu ispred restorana, kada je 28-ogodišnji Petar L. ranjen iz vatrenog oružja dok je, kako se sumnja, bio u društvu ekstremiste Filipa Radovanovića, saznaje Kurir.

- Ranjeni muškarac bio je u društvu Radovanovića, poznatog po ranijem incidentu kada je kolima upao u migrantski centar u Obrenovcu, za šta je 2020. godine osuđen na osam meseci zatvora nakon što je priznao krivicu za nasilničko ponašanje - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Radovanović je tada sebe snimao tokom dramatičnog upada kolima u kamp, koji je izazvao veliki odjek u javnosti, a on je bio identifikovan kao pripadnik pokreta "Levijatan".

Radovanović je prošao bez povreda, a ranjeni mladić je odmah prevezen u Urgentni centar radi ukazivanja pomoći.

Traga se sa počiniocem

Policija je odmah izašla na lice mesta i pokrenula intenzivnu istragu, ali za napadačem se još uvek traga.

- Istraga o današnjoj pucnjavi je u toku, a policija prikuplja dokaze i svedočenja kako bi utvrdila motiv napada i identifikovala počinioca - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, do pucnjave je došlo u samom centru Obrenovca, na parkingu jednog restorana. Svemu je prethodila žestoka rasprava, da bi ubrzo jedan od aktera ispalio hitac.

Sve vrvi od policije

Parking kod restorana u Karađorđevoj ulici ograđen je policijskom trakom, a inspektori obavljaju razgovor sa očevicima i prikupljaju druge dokaze.

- Sve se desilo brzo. Ovo je prometno mesto, sred bela dana, bilo je i ljudi okolo, mogao je neko ni kriv ni dužan da nastrada - kaže nam jedan Obrenovčanin - rekao je građanin Obrenovca za Kurir.