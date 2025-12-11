Slušaj vest

O pucnjavi koja je uznemirila Obrenovac isplivali su novi i dramatični detalji, s obzirom na to da je do incidenta došlo nakon žestoke svađe oko parking mesta ispred restorana u samom centru grada, nakon čega je, kako Kurir saznaje, Aleksandar P. izvadio pištolj i zapucao!

Petar L. (28) je, podsetimo, u trenutku pucnjave bio u društvu Filipa Radovanovića, poznatog po ranijem incidentu iz 2020. godine kada je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu i kasnije bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.

Svađa počela zbog parkinga

Kako navodi izvor Kurira, do obračuna je došlo bukvalno nekoliko minuta nakon što su se Petar L. i Radovanović parkirali.

- Čim su se Petar L. i Filip Radovanović kolima zaustavili na parkingu ispred restorana, prišao im je muškarac i najpre je izbila žestoka svađa zbog parkiranog vozila. Osumnjičeni je počeo da viče: "Ne možete ovde da se parkirate", a onda je iznenada izvadio pištolj. Odjednom je povukao obarač i ispalio tri hica u Petra L. - kaže izvor Kurira blizak istrazi.

Petar L. je ranjen u stomak i nogu i hitno prevezen u Urgentni centar, dok je napadač pobegao i za njim se još traga.

Policija intenzivno radi na lociranju napadača, a pregledaju se nadzorne kamere iz okoline restorana.

Ko je Filip Radovanović u čijem je društvu bio ranjeni

Filip Radovanović Foto: Screenshot

Esktremista Radovanović, koji se našao na licu mesta tokom pucnjave, javnosti je poznat od ranije. U decembru 2020. osuđen je na osam meseci zatvora nakon što je priznao da je kolima probio ogradu i ušao u migrantski centar u Obrenovcu, snimajući sve uživo telefonom. Taj slučaj izazvao je veliku buru u javnosti.