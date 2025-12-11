Slušaj vest

Meta egzekutora koji je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen tokom opservacije, kako Kurir saznaje, trebalo je da bude crnogorski državljanin Đoko Dukić, navodno jedan od vođa škaljarskog klana.

Podsetimo, tužilaštvo je saopštilo danas da je Vanja P. (30) likvidaciju planirao iz poluautomatskog pištolja, koji je pronađen kod njega. Kako se sumnja, od je pod automobil mete podstavio ranije GPS uređaj za praćenje, kako bi znao tačnu lokaciju na kojoj se nalazi.

- Iznajmio je štek stan i u ponedeljak se električnim bicikom odvezao do naselja u Višnjičkoj banji gde je neko vreme osmatrao stan u kom živi Dukić. Dukić ga je, međutim, primetio sa terase svog stana - potvrdio je izvor Kurira.

Kako navodi, ubrzo je uhapšen ali istražitelji proveravaju da li je umešan i u pucnjavu u kojoj je samo dva dana ranije, u subotu, N. K. koji je u restoranu bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Dukića su ranije crnogorski mediji pominjali kao vođu dela škaljarskog klana koji deluje na severu Crne Gore. On je 9. januara 2017. godine, dok je boravio na odsustvu iz zatvora Spuž teško ranjen iz automobila u pokretu. Kako su tvrdili, crnogorski istražitelji su presreli komunikaciju pripadnika suprotstavljenog kavačkog klana iz koje proizilazi da je Dukić neprijatelj Igora Božovića, inače jednog od vođa kavačkog klana, i da se "to mora rešiti".

Kako su pisali mediji tada, na BMW u kom je bio pucano je iz "audija A6" u pokretu, koji je kasnije pronađen zapaljen.

Dukić se, inače, u to vreme nalazio u Spuću pošto je bio osuđen na 12 godina i dva meseca zatvora zbog pomaganju u ubistvu, falsifikovanja dokumenata i nanošenja teških telesnih povreda. Sva krivična dela je, navodno počinio u Nemačkoj.

Inače, Vanja P. koji je uhapšen zbog sumnje da je pripremao njegovu likvidaciju, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, branio se ćutanjem.