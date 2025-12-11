Slušaj vest

Povodom navoda da su strani radnici počinili silovanje i napadali žene, što je dovelo do okupljanja jednog broja ljudi ispred objekata u kojima žive strani radnici, iz Policijske uprave u Kragujevcu saopštili su da su ti navodi netačni.

"Policijska uprava u Kragujevcu obaveštava javnost da su navodi koji su se pojavili da su strani radnici navodno počinili silovanje u naselju Vinogradi i presretali mlađe žene, što je kod mnogih građana izazivalo strah, neistiniti i apeluje na medije i korisnike društvenih mreža da ne objavljuju netačne i neproverene informacije jer na taj način ugrožavaju javni red i mir, ali i bezbednost stranih državljana.

Tome u prilog govore činjenice da u proteklih godinu dana Policijska uprava u Kragujevcu nije evidentirala nijedno krivično delo, niti teže prekršaje koje su učinili strani radnici koji u Kragujevac dolaze pre svega iz Nepala, Maroka i Egipta a takođe, nije bilo prijava građana da su doživeli bilo kakve neprijatnosti od tih radnika.

U kontekstu neprijavljenog okupljanja građana, a povodom dolaska stranih državljana koji su smešteni u objektima na području Kragujevca, pripadnici policije postupaju isključivo u skladu sa Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima, obezbeđujući istovremeno nesmetano ostvarivanje prava na javno okupljanje i sprečavajući svaki oblik ugrožavanja javnog reda, mira i bezbednosti ljudi i imovine.