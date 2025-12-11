Slušaj vest

Filip Radovanović, koji je bio prisutan u trenutku ranjavanja njegovog prijatelja Petra G. ispred jednog restorana u centru Obrenovca, je uhapšen i to zbog učestvovanja u obračunu!

Inače, kako piše Informer, i napadač Aleksandar P. se predao policiji. 

- On je u pratnji advokata došao u PS Obrenovac i predao se - pišu mediji.

Petar G. (28), kik-bokser iz Obrenovca ranjen je danas nešto pre 13 sati u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana u centru grada, a svađa nakon koje je usledila pucnjava otpočela je oko parking mesta.

Filipa Radovanović je inače 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja, jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu.

Njih dvojica su došli zajedno i parkirali su se nedaleko od restorana u samom centru grada, a samo nekoliko minuta kasnije je jedan muškarac sa sinom počeo da viče na njih.

Izbila je svađa, koja je eskalirala u pucnjavu. Osumnjičeni je počeo da viče: "Ne možete ovde da se parkirate", a onda je iznenada izvadio pištolj. Odjednom je povukao obarač i ispalio tri hica u Petra. Petar L. je ranjen u stomak i nogu i hitno je prevezen u Urgentni centar.

(Telegraf.rs)

Ne propustiteHronikaOVO JE RANJENI PETAR (28) IZ OBRENOVCA: Kik-bokser pogođen u stomak i nogu, osumnjičeni prodaje žetone za autiće za decu?! (foto)
Obrenovac pucnjava upucani mladić
HronikaNAJNOVIJI DETALJI RANJAVANJA U OBRENOVCU, POZNATO I KO JE PUCAO! Počeo je da viče: "Ne možete tu da se parkirate", a onda je potegao pištolj
Pucnjava (5).png
HronikaRANJENI MLADIĆ BIO U DRUŠTVU EKSTREMISTE IZ OBRENOVCA?! Svađa izbila na parkingu, pucač ispalio hice naočigled prolaznika! (foto)
2217595-132131313-ls.jpg
HronikaPRVI SNIMAK S MESTA PUCNJAVE U OBRENOVCU: Sve vrvi od policije, očevici otkrili: Sedeo na stolici i samo izvukao pišotlj... Ranio ga u stomak i nogu! (video)
123.jpg