Slušaj vest

Filip Radovanović, koji je bio prisutan u trenutku ranjavanja njegovog prijatelja Petra G. ispred jednog restorana u centru Obrenovca, je uhapšen i to zbog učestvovanja u obračunu!

Inače, kako piše Informer, i napadač Aleksandar P. se predao policiji.

- On je u pratnji advokata došao u PS Obrenovac i predao se - pišu mediji.

Petar G. (28), kik-bokser iz Obrenovca ranjen je danas nešto pre 13 sati u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana u centru grada, a svađa nakon koje je usledila pucnjava otpočela je oko parking mesta.

Filipa Radovanović je inače 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja, jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu.

Njih dvojica su došli zajedno i parkirali su se nedaleko od restorana u samom centru grada, a samo nekoliko minuta kasnije je jedan muškarac sa sinom počeo da viče na njih.