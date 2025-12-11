Slušaj vest

U pucnjavi u restoranu u centru Obrenovca ranjen je muškarac. Na licu mesta je bila ekipa Kurira, a reporter Jovan Laket koji je izneo otkrio kako je došlo do incidenta.

Parking mesto razlog pucnjave

- Nalazimo se ispred lokala u Obrenovcu gde se dogodila pucnjava. Prema informacijama koje smo saznali, vatreni obračun se dogodio na parkingu iza restorana. U njoj je učestvovalo četvorica muškaraca. Tada je jedan od muškaraca potegao pištolj i pucao u drugog muškarca - rekao je Laket.

Naš Jovan Laket navodi da je Hitna pomoć brzo stigla, kao i policija. Istakao je da je ranjeni muškarac, nakon primljenih hitaca, pobegao u restoran u kojem je nastala panika jer su gosti lokala čuli sam pucanj.

Ranjeni mladić je prebačen u Urgentni centar, dok je policija privela jednog muškarca koji je učestvovao u toj pucnjavi.

Očevici su rekli da je ranjeni muškarac u toku pucnjave uleteo u restoran. Užasna scena u Obrenovcu - opisao je Laket.

Aleksandar P, koji je na parkingu ispred jednog restorana u centru Obrenovca ranio Petra G, koji je bio u društvu Filipa Radovanovića, posvađao se, a potom zapucao jer su mu njih dvojica prethodno pretukla sina.

Prema ranijim informacijama, oni su se posvađali na parkingu, ali, kako se ispostavilo, do svađe ipak nije došlo zbog parking mesta.

