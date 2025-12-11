Slušaj vest

Aleksandar P, koji je na parkingu ispred jednog restorana u centru Obrenovca ranio Petra G, koji je bio u društvu Filipa Radovanovića, posvađao se, a potom zapucao jer su mu njih dvojica prethodno pretukla sina.

Prema ranijim informacijama, oni su se posvađali na parkingu, ali, kako se ispostavilo, do svađe ipak nije došlo zbog parking mesta.

Petar G. (28), kik-bokser iz Obrenovca ranjen je danas nešto pre 13 sati u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana u centru grada, a svađa nakon koje je usledila pucnjava otpočela je oko parking mesta.

1/6 Vidi galeriju Slike s lica mesta Foto: Printscreen/Youtube, YouTube/ RTV Mag

Filip Radovanović je inače 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbgo nasilničkog ponašanja, jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu. On je danas uhapšen zbog učestvovanja u sukobu.

Njih dvojica su došli zajedno i parkirali su se nedaleko od restorana u samom centru grada, a samo nekoliko minuta kasnije je jedan muškarac sa sinom počeo da viče na njih. Izbila je svađa, koja je eskalirala u pucnjavu. Osumnjičeni je iznenada izvadio pištolj. Odjednom je povukao obarač i ispalio tri hica u Petra. Petar G. je ranjen u stomak i nogu i hitno je prevezen u Urgentni centar.