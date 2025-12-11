Slušaj vest

Pedagoški asistent iz Bogojeva kod Odžaka, I. O. (28) osuđen je na 18 godina i tri meseca zatvora.

Podsetimo, I. O. (28) uhapšen je u maju 2023. godine zbog sumnje da je počinio šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Kako se sumnjalo, I. O. je ova krivična dela činio u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno deci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i koja su pohađala Predškolsku ustanovu "Poletarac".

Radeći zapravo na poziciji vaspitača, umesto pedagoškog asistenta, kako je glasio njegov ugovor, I. O. je, prema svedočenju većeg broja dece, činio neprimerene radnje, govoreći im da je to "njihova mala tajna".

Foto: Drustvene Mreže

Kako je otkriven

Sve je otkriveno kada je jedan dečak star četiri godine prijavio roditeljima da ga je nagog fotografisao I. O. nakon čega su oni odlučili da provere o čemu se radi. Kada je psiholog potvrdio verodostojnost iskaza mališana, ovaj "vaspitač" je priveden, a ubrzo su u njegovom telefonu pronađene fotografije nage dece iz vrtića.

Klupko se, međutim odmotavalo dalje, kada su ostali roditelji razgovarali sa svojim mališanima i ubrzo je broj zlostavljanja postao dvocifren.

Prema svedočenjima ogorčenih roditelja, dok je neke dečake samo fotografisao, druge je neprimereno dodirivao po polnom organu, a detalji su se ubrzo sami nizali.

Direktorka dala ostavku, uvedene veće kontrole

Slučaj vaspitača-pedofila digao je tada na noge malenu opštinu Odžaci, a roditelji i meštani tih majskih dana našli su se na ulicama u mirnim protestima jer su smatrali da reakcija Opštine i Predškolske ustanove nije adekvatna.

Tek nakon pritisaka javnosti, direktorka PU "Poletarac" Jelena Selak je podnela ostavku.

