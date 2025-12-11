Slušaj vest

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, navodni pripadnici barskog ogranka "škaljarskog klana", pet godina se nalaze u istražnom pritvoru u zatvoru u Ukrajini.

Nadležni organi Ukrajine u tom sudskom postupku, po kojem se osumnjičeni pet godina nalaze u pritvoru, još nisu doneli presudu.

Optužnica protiv srpskih državljana Milana Brankovića i Petra Jovanovića i crnogorskih državljana Emila Tuzovića i Stefana Đukića upućena je Pečerskom okružnom sudu u proleće 2021.

Evropski sud za ljudska prava je 25. septembra 2025. godine doneo odluku u slučaju "Jovanović i drugi protiv Ukrajine", u kojoj je utvrdio kršenje Konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Evropski sud je naložio Vladi Ukrajine da isplati 11,7 hiljada evra odštete na ime Stefana Đukića, Milana Brankovića i Petra Jovanovića.

- Službenici Themisa u Strasbourgu jednoglasno su zaključili da je pritvor trojice podnosilaca pritužbi bio preteran i primetili nedostatak individualne procene i korištenje "krhkog i ponavljajućeg opravdanja" prilikom produženja njihovih preventivnih mera - objavio je "Detectiv info".

Zvicer posle ranjavanja Foto: detective-info.com.ua

Pomenuti portal navodi da je 19. novembra 2025. godine, odbor slugu "Themide" razmatrao zahtev advokata optuženih da im se preventivne mere iz prisilnog pritvora promene u kućni pritvor. Advokat se pozvao na odluku Evropskog suda za ljudska prava u korist i dostavio četiri ugovora o najmu stana u Kijevu za svoje klijente. Predstavnik državnog tužilaštva je, zauzvrat, sudu predstavio informacije o njihovoj kriminalnoj prošlosti.

- Poznato je da je, na osnovu rezultata revizije, sud odbio da ublaži "zaštitne mere" za Đukića, Jovanovića, Brankovića i Tuzovića. Odgovarajuća odluka je trenutno u postupku žalbe na apelacionom sudu - objavio je "Detectiv info".

Foto: Printscreen

Portal DAN je ranije objavio Skaj prepisku koja se, prema stavu nadležnih, vezuje za Stefana Đukića i pomenute optužene.

Kako je portal Dan izveštavao iz podgoričkog Višeg suda, Ukrajina je ranije odobrila izručenje Emila Tuzovića Crnoj Gori zbog suđenja po optužnici za planiranje ubistva pojedinih tužioca, sudije i policijskih službenika Crne Gore.

Kako su ranije ukrajinski mediji pisali, po nalogu škaljarskog klana izvršen je pokušaj atentata na Zvicera 26. maja 2020. u Kijevu. Nedugo nakon toga osumnjičeni su uhapšeni u blizini Odese, kada su pokušali da pobegnu.

Podsetimo, Zviceru je život spasila supruga Tamara, koja je izletela napolje i zapucala na napadače, koji su se razbežali.