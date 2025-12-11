Slušaj vest

Iz dana u dan svedoci smo neverovatnim scenama na srpskim putevima, a snimci koji dospeju na društvene mreže, na kojima se vidi "umeće" vozača izazivaju najrazličitije reakcije.

Jedan od takvih danas je objavljen na instagram stranici 192.

- Pogledajte neverovatan potez ovog "vozača" na autoputu kod Stare Pazove. Ugrozio je ogroman broj života zbog svoje gluposti ili možda bahatosti. Da li je ovo za trajno oduzimanje dozvole i vozila? - navodi se u opisu objave.

Snimak je izazvao brojne komentare, u kojima su većinom osuđivali ovakav postupak.

- I još on lagano bez žurbe. On nije ni svestan šta je uradio, zarad malo potrošenog goriva i vremena on je ovo uradio. Malo se gine dole, malo kako se vozi i ko sve vozi

- Jeftine dozvole,odsustvo svesti i savesti

- Eto kako nastanu saobraćajne nesreće

Međutim, bilo je i onih koji su imali razumevanja za vozača sa snimka.

- Koliko vidim čovek traži gde da skrene,verovatno je gledao u navigaciju a bio je paralelno sa kamionom kad mu je signaliziralo da skrene desno pa se zbunio. Možda je u pitanju početnik,loš vozač,žena...ne treba preterivati sa osudama,vidi se da auto nespretno i bojažljivo nastavlja skretanje. Svima se dese situacije da budu zbunjeni.