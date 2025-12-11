Slušaj vest

Milan Ristić (75), penzionisani oficir koji je 21. jula ove godine u selu Donji Matejevac kod Niša, nožem usmrtio svoju suprugu Milanku.(74) verovatno će ostatak života provesti u psihijatrijskoj bolnici jer je na današnjem ročištu u Višem sudu to predložila medicinski veštak iz Beograda, Slavica Pejović, a zbog poodmakle duševne bolesti okrivljenog. Da li će to biti tako, sudsko veće će izreći odluku 26. decembra od 9,30 sati kada je zakazano izricanje presude.

Ona je u ime svojih kolega i sebe predložila za Milana Ristića meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, ali kako je rekla to bi moglo da se realizuje i u nekoj od ustanova bliže Nišu da bi ga češće obilazila porodica što bi uticalo na poboljšanje njegovog urušenog psihičkog zdravlja.

- Okrivljeni se trenutno bolje oseća nego ranije. Bolje je u smislu da može da ustane, prošeta, da obavi neke životne aktivnosti, ali nije spreman za praćenje sudskog procesa. On ima organski poremećaj sa sumanutošću, a to je psiho organsa razgrađenost ličnosti težeg stepena. U vreme izvršenja dela imao je nisak prag tolerancije na frustriranost, izostanak kontrole ponašanja. jedan od simptoma je da se tako obolele osobe često osećaju ugrožene od okoline i koriste svu snagu da bi se zaštitile. Čine sve u cilju samozaštite. Zbog svega toga predlaže se mera smeštanja u nekoj psihijatrijskoj ustanovi - rekla je danas Pejovićeva.

Ona je navela da ova bolest nije mogla nastati nekoliko sati ili dana pre izvršenja krivičnog dela.

- Simptomi te bolesti su i otežana koncentarcija i slično. On jeste odmah nakon dela otišao kod komšije i rekao šta je uradio, ali odmah nakon toga na pregledu kod kolega rekao da se ničeg ne seća, a u njihovom izveštaju je navedeno i da je bio halucinantan - rekla je ona.

U sudnici su bili i sinovi okrivljenog i nije im bilo lako da slušaju dijagnozu svog roditelja. Na ranijim suđenjima je rečeno da su se brinuli o roditeljima, da su oca vodili na psihijatrijske preglede zbog nekih simptoma, ali da su mu samo prepisani lekovi.

Milan se penzionisao kao oficir i porodica je došla iz Makedonije u ovo mirno niško selo. Dan ranije, pre ubistva jedan od sinova je bio u poseti, odneo je neke potrepštine, ali tada nije niko primetio da će deka potegnuti nož na svoju suprugu. On je to učinio u jutarnjim časovima.