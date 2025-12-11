Slušaj vest

Brajan Volš nije svedočio na suđenju za ubistvo supruge Ane Volš, a njegovi branioci nisu pozvali svedoke niti izneli bilo kakve dokaze.

Čini se da je ovo promena kursa za odbranu – njegovi advokati su tokom izlaganja na kraju dana u sredu nagovestili da će on svedočiti, rekla je sudija Dajan Frenijer pre nego što je porota ušla u sudnicu.

Kada je zamolila odbranu da potvrdi da li Volš (50) i dalje planira da svedoči u četvrtak ujutru, advokat odbrane Lari Tipton je rekao ne – Volš neće svedočiti i oni neće izneti odbranu.

Odbio da svedoči

Volš je rekao: „Neću svedočiti“, kada ga je sudija zamolio da potvrdi odluku svojim rečima. Tužioci u Masačusetsu su u sredu završili iznošenje slučaja, nakon što su pozvali oko 50 svedoka tokom osam dana svedočenja.

Sudija je poslao porotu kući nekoliko minuta nakon što su ušli u sudnicu u četvrtak ujutru. Očekuje se da će porotnici saslušati završne reči i pravna uputstva u petak ujutru pre nego što počnu sa većanjem.

Volš se suočava sa doživotnom robijom bez mogućnosti uslovnog otpusta ako bude osuđen za ubistvo prvog stepena.

Tužioci kažu da je ubio svoju suprugu, Anu Volš (39), negde oko 1. januara 2023. godine, zatim raskomadao njeno telo i odložio njene ostatke i druge dokaze.

Bez znanja porote, Volš se izjasnio krivim za odlaganje njenog tela i obmanjivanje policije pre suđenja. Ipak, on insistira da nije ubio svoju suprugu, menadžerku nekretnina i majku troje dece. Njegov advokat je rekao tokom uvodnih reči da je Volš pronašao svoju suprugu neobjašnjivo mrtvu u njihovom krevetu nakon što je kod kuće dočekao Novu godinu. Pre nego što je tužilaštvo završilo svoj slučaj u sredu, porota je saslušala emotivno svedočenje jedine druge poznate osobe koja je videla Anu Volš živu u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine.

Svedočio bivši šef

Džem Mutlu, Anin bivši šef, proveo je Novogodišnju noć sa porodicom Volš u njihovom domu. Mutlu je rekao da je noć bila „praznična“ i da nije video ništa vidljivo pogrešno između para.

U jednom trenutku, fotografisao se sa Anom i njenim sinom. Mutlu veruje, rekao je, da je Ana rekla da je poslala fotografiju čoveku po imenu Vilijam Fastou, zajedničkom prijatelju sa kojim je Ana imala aferu pre smrti.

Dana 4. januara 2023. godine, Brajan Volš je pozvao Mutlua da pita da li je čuo nešto od Ane, rekao je.

„Njegov ton nije bio paničan“, rekao je Mutlu na sudu u sredu, sećajući se da mu je Volš rekao da je Ana nestala otkako je napustila njihov dom u Masačusetsu rano na Novu godinu da bi se vratila u Vašington zbog hitne situacije na poslu. Mutlu je napustio njihov dom samo nekoliko sati pre Ane, rekao je, nakon proslave Nove godine.

„Rekao sam: 'Slušajte, da li ste se posvađali ili tako nešto?'“, seća se Mutlu što je rekao tokom poziva. „Jeste li se posvađali?'“

Do danas, rekao je Mutlu, „živo“ se seća Volšovog odgovora.

„Ne“, rekao je Volš, prema Mutluovim rečima. „Da li je izgledalo kao da smo se posvađali? Bio si tamo.“

Mutlu je svedočio da nikada nije video Brajana i Anu Volš da se svađaju na Novu godinu 2022. godine ili bilo kada.

„Oduvek sam mislio da među njima postoji mnogo ljubavi“, rekao je Mutlu, „i da je ona bila veoma zaljubljena u Brajana.“

Ipak, iako je praznik bio veseo, Mutlu je svedočio da su ljudi složeni i da nije sugerisao da je par srećan: Rekao je da je Ana Volš razgovarala sa njim o bračnim problemima u dugom telefonskom razgovoru nekoliko dana ranije, 29. decembra 2022. godine.

„Rekla mi je da postoje pukotine u vezi“, rekao je.

Prijateljica otkrila detalje

Još jedna bliska prijateljica Ane Volš svedočila je u sredu da je i ona razgovarala sa Anom o svom napetom braku 29. decembra – Volš je izgledala kao da je na ivici sloma, prema rečima Alise Kirbi.

Ana se poverila Kirbi o stresu u njenom braku kada su njih dvoje te večeri izašli na piće i ples u Vašingtonu, svedočila je Kirbi.

Deo napetosti, rekla je Kirbi, bio je tekući federalni slučaj prevare protiv Brajana Volša, koji se izjasnio krivim po optužbama vezanim za prodaju falsifikovanih umetničkih dela Endija Vorhola. Međutim, proces izricanja kazne još nije bio rešen.

Ana Volš je rekla da želi da njen muž preuzme odgovornost, čak i ako to znači zatvorsku kaznu, kako bi njena porodica mogla da krene dalje, rekla je Kirbi. Slučaj je zahtevao da Brajan Volš ostane u Masačusetsu sa svojom decom.

„Ona je jednostavno zaista želela da bude sa svojom decom. Njihov brak je dugo bio veoma napet“, rekla je Kirbi. „Rekla mi je koliko je, kao, uznemirena i koliko je to frustrirajuće.“

Ana je rekla Kirbi da je nedavno rekla svom mužu da ga više ne voli, rekla je Kirbi. Prema njenim rečima, Ana je takođe osećala da je sverkva ne voli i tvrdila je da je zvala vidovnjaka koji joj je rekao da Ana ima aferu. Kirbi je bila svesna da je Ana bila zaljubljena u Fastova, rekla je. Ali Ana nikada nije otkrila da su u romantičnoj vezi.