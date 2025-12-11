Slušaj vest

Petar (28) koji je ranjen u današnjoj pucnjavi u Obrenovcu je u stabilnom stanju posle operacije, saznaje Kurir.

Obrenovački kik-bokser je pogođen sa tri metka - dva u stomak i jedan u natkolenicu.

Slike s lica mesta Foto: Printscreen/Youtube, YouTube/ RTV Mag

Čim mu je urađena dijagnostika u Urgentnom, poslat je u operacionu salu. Kako saznajemo, Petar je posle hirurške intervencije na stomaku van životne opasnosti.

Podsetimo, Petra je danas ispred jednog restorana u Obrenovcu upucao Aleksandar R. posle svađe. Petar je bio u društvu Filipa Radovanovića. Prvo je došlo do svađe, a onda je Aleksandar potegao pištolj. Navodno, motiv za pucnjavu je bilo to što su mu prethodno tukli sina.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.16.59.jpeg
Filip Radovanović i Petar Foto: Drustvene Mreže

I dok je Petar prevezen u bolnicu, Aleksandar P. se predao policiji, a uhapšen je i Filip Radovanović.

