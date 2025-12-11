Slušaj vest

Inspektori u Ivanjici rasvetlili su razbojništvo počinjeno nad 89-godišnjom meštankom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku biće podneta krivična prijava u redovnom postupku protiv petnaestogodišnjaka iz okoline Ivanjice.

- Prema navodima istrage, sumnja se da je maloletnik 7. decembra ove godine, uz pretnju nožem, ušao u kuću starice i oduzeo joj novac - potvrđeno je za RINU u čačanskoj policiji.

Policija je brzo identifikovala osumnjičenog i protiv njega će biti pokrenut adekvatan postupak.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronikaNAORUŽAN I SA FANTOMKOM UPAO U KUĆU, PA POKRAO ŽENU Drama u Ivanjici, policija aktivno traga za njim
IMG_20251106_172138.jpg
SrbijaMISTERIOZNA SRPSKA PEĆINA KRIJE BURNU PROŠLOST Od utočišta pred Turcima, preko novogodišnjih veselja, do opasne lokacije (FOTO)
Screenshot 2025-12-09 194028.png
SrbijaNE ZNA SE ZBOG ČEGA SU SE POSVAĐALI, ALI GODINAMA NISU GOVORILI: A onda je dovitljivom poštaru sinula ideja i ovako je pomirio gazde Tiosava i Milovana
HMCL0345.jpg
SrbijaTOŠOVIĆI IZ IVANJICE NE ZNAJU ZA LEKARA! Jer Slavičina deca i unuci uz list ove biljke koju ima svaka kuća pucaju od zdravlja! A koriste je vrlo jednostavno
Screenshot 2025-12-04 104129.png