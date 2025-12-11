Slušaj vest

Podgoričanin Đuro Vujović ranjen je večeras u pucnjavi u naselju Stara varoš u glavnom gradu Crne Gore, saznaje Kurir.

Zadobio je lakše povrede i prevezen je u Klinički centar.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je oko 20.20 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja u blizini Sahat kule.

"Povrede od vatrenog oružja u predelu ruku zadobio je Đ.V, koji je transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja. Prema informacijama kojima u ovom momentu raspolažemo, on nije životno ugrožen", piše u saopštenju.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Policijski službenici preduzimaju intenzivne mere i radnje, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, identifikovanja i lociranja lica koje je izvršilo ovo krivično delo i potpunog rasvetljavanja događaja", saopštili su.

Ko je Đuro Vujović?

Đuro Vujović Foto: Facebook

Đuro Vujović je u javnosti pominjan prvi put 2017. godine kada je uhapšen, zajedno sa svojim ocem Draganom. Stariji Vujović je tada uhapšen jer mu je u kući pronađeno oružje - tri pištolja, skoro 500 komada municije i noževe. Đuro je "pao" pošto je prethodno pobegao iz automobila, gde je policija takođe pronašla oružje.