Jedna osoba je teže povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Vitojevcima kod Rume.

"Jutros oko 3 časa, dogodila se teška saobraćajna nezgode u Vitojevcima kod Rume, kada je došlo do prevrtanja automobila i izletanja sa puta. Jedno lice je teže povređeno", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Kako se može videti na fotografijama, vozilo je potpuno uništeno. 

