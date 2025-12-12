Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD RUME: Automobil sleteo s puta i isprevrtao se, jedna osoba povređena
Jedna osoba je teže povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Vitojevcima kod Rume.
"Jutros oko 3 časa, dogodila se teška saobraćajna nezgode u Vitojevcima kod Rume, kada je došlo do prevrtanja automobila i izletanja sa puta. Jedno lice je teže povređeno", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.
Kako se može videti na fotografijama, vozilo je potpuno uništeno.
