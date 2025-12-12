"POBIĆU VAS SVE, DONOSIM PIŠTOLJ, NISTE SVESNI ŠTA VAS ČEKA!" Ovo je trenutna situacija ispred osnovne škole gde je učenik PRETIO UBISTVOM VRŠNJAKA
"Niste svesni šta vas čeka, pazite se", "Pobiću vas sve, sutra donosim pištolj", poruka je koju su u svojim pernicama zatekli učeniciOsnovne Škole "Josif Pančić". Ova pretnja izazvala je nemir kako kod učenika, tako i kod roditelja i uprave škole.
Kako je ekipa Kurira primetila, određena grupa đaka je jutros dolazila u pratnji roditelja, to su uglavnom đaci nižih razreda. Kako saznajemo, ove poruke su se pojavile među đacima viših razreda, odnosno među osmacima.
Neki roditelji su danas odlučili da poštede nastave svoju decu iz bezbednosnih razloga, jer su uplašeni, s obzirom na to da se ovim porukama aludira čak i na masakar koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.
Ispred škole nema pripadnika policije. Ovo nije jedina škola u Beogradu gde su se pojavile ovakve poruke, nažalost to se desilo i u osnovnoj školi na Novom Beogradu.
Oglasio se direktor
Milan Bajić, direktor ove osmoletke, kaže za naš list da je odmah po saznanju događaja, škola preduzela sve neophodne mere i postupila u skladu sa protokolom za postupanje u kriznim situacijama.
- Obaveštena je policija, školska uprava i Savet roditelja. Na osnovu do sada prikupljenih informacija reč je o neprimerenom ponašanju učenika koji je podmetanjem pretećih poruka, želeo da odloži ispitivanje provere znanja učenika. Škola će nastaviti i dalje da postupa u skladu propisanim procedurama, a danas će biti održani sastanak Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja radi preduzimanja daljih aktivnosti prema učeniku, nakon prikupljenih svih informacija - naveo je Bajić i dodao:
- U cilju prevencije i smirivanja situacije, škola se obratila policiji i zatražila pojačano prisustvo ovih službi. Zakazana je i sednica Saveta roditelja u cilju obaveštavanja o svim preduzetim aktivnostima škole, unapređivanju bezbednosti i smanjenja širenja dezinformacija i panike.
Ovo nije jedini slučaj
O ovoj temi je govorio Saša Borojević, analitičar.
- Kada imate narativ u medijima da će Kosta K. biti krivično neodgovoran i da će za deset godina izaći na slobodu sa promenjenim identitetom, kada imate informaciju da su roditelji tužili državu Srbiju da neosnovano drži i van zakonskih okvira Kosta K. u pritvoru ili bolnici, kada imate situaciju da vam deca diktiraju kada će škola da radi, a kada neće da radi, kada će biti blokirana, a kada neće biti blokirana, kada imate oduzimanje nastavnicima bilo kakve mogućnosti da reaguju jer se krše dečija prava, koja je inače pisao pedofil iz UN - ovo je normalan sled događaja - kaže Borojević i dodaje:
- Ovo nije jedini slučaj. Šta ćemo sa školom Sveti Sava u Avalskoj ulici na Vračaru, gde je devojčica iz drugog razreda svaki dan nosila nož dugačak deset centimetara? Šta ćemo sa više desetina različitih prijava koje stižu svakog dana iz škola u Srbiji? Šta ćemo sa slučajevima gde njih nekoliko tuče jednu osobu skoro do smrti, a snimak postane viralan i dobija komentare podrške, dok je osuda u manjini?
Problem današnjeg vaspitanja
Borojević dodaje i da je društvo upalo u jedan matriks - algoritam u kome deca imaju pravo na mišljenje i odlučivanje o svemu:
- A kada treba da slušaju ili pitaju odrasle, to je već opasna situacija. Dete ima pravo danas da prijavi svog roditelja. A kad smo kod toga, postoji podatak o kome malo ko govori - da se godišnje podnese više hiljada prijava dece protiv svojih roditelja zato što su roditelji povisili ton ili im nešto nisu dopustili. S druge strane, deca koja trpe ozbiljno nasilje, pa čak i incest, to ne prijavljuju jer ne smeju i nemaju kome. Tu smo gde smo - u bermudskom trouglu iz koga je teško izaći.
Dodaje i da je jedino rešenje da se preispitaju pojedini aspekti priča o dečijim pravima, odnosno da se vrati pravo roditelju da vaspitava svoje dete:
- Mora da ga kontroliše, da ako je dete maloletno ima uvid u njegov telefon, njegove aktivnosti, njegov zdravstveni karton, što sada nije dozvoljeno. Za početak, treba pažljivo spustiti starosnu granicu krivične odgovornosti, ali vrlo oprezno i samo za određena dela. Zatim ovlastiti policiju i školsko obezbeđenje da smeju da pretresaju torbe, da ulaze u toalete i proveravaju šta se tamo radi, a ne da se postavljaju kamere u toalete za koje niko ne zna šta snimaju, gde se čuvaju i ko ima pristup snimcima. Potrebno je raditi na ozbiljnoj preventivi, uključiti ozbiljne institucije, a ne nevladine organizacije koje služe za pranje para. Ako se to uradi, vrlo brzo ćemo videti rezultate.
