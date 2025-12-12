Slušaj vest

"Niste svesni šta vas čeka, pazite se", "Pobiću vas sve, sutra donosim pištolj", poruka je koju su u svojim pernicama zatekli učeniciOsnovne Škole "Josif Pančić". Ova pretnja izazvala je nemir kako kod učenika, tako i kod roditelja i uprave škole.

Kako je ekipa Kurira primetila, određena grupa đaka je jutros dolazila u pratnji roditelja, to su uglavnom đaci nižih razreda. Kako saznajemo, ove poruke su se pojavile među đacima viših razreda, odnosno među osmaci­ma.

Osnovna škola Josif Pančić Foto: Kurir Televizija

Neki roditelji su danas odlučili da poštede nastave svoju decu iz bezbednosnih razloga, jer su uplašeni, s obzirom na to da se ovim porukama aludira čak i na masakar koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.

Ispred škole nema pripadnika policije. Ovo nije jedina škola u Beogradu gde su se pojavile ovakve poruke, nažalost to se desilo i u osnovnoj školi na Novom Beogradu.

jezive pretnje ispisane na papiriću Foto: Privatna arhiva

Oglasio se direktor

Milan Bajić, direktor ove osmoletke, kaže za naš list da je odmah po saznanju događaja, škola preduzela sve neophodne mere i postupila u skladu sa protokolom za postupanje u kriznim situacijama.

- Obaveštena je policija, školska uprava i Savet roditelja. Na osnovu do sada prikupljenih informacija reč je o neprimerenom ponašanju učenika koji je podmetanjem pretećih poruka, želeo da odloži ispitivanje provere znanja učenika. Škola će nastaviti i dalje da postupa u skladu propisanim procedurama, a danas će biti održani sastanak Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja radi preduzimanja daljih aktivnosti prema učeniku, nakon prikupljenih svih informacija - naveo je Bajić i dodao:

- U cilju prevencije i smirivanja situacije, škola se obratila policiji i zatražila pojačano prisustvo ovih službi. Zakazana je i sednica Saveta roditelja u cilju obaveštavanja o svim preduzetim aktivnostima škole, unapređivanju bezbednosti i smanjenja širenja dezinformacija i panike.

Ovo nije jedini slučaj

O ovoj temi je govorio Saša Borojević, analitičar.

- Kada imate narativ u medijima da će Kosta K. biti krivično neodgovoran i da će za deset godina izaći na slobodu sa promenjenim identitetom, kada imate informaciju da su roditelji tužili državu Srbiju da neosnovano drži i van zakonskih okvira Kosta K. u pritvoru ili bolnici, kada imate situaciju da vam deca diktiraju kada će škola da radi, a kada neće da radi, kada će biti blokirana, a kada neće biti blokirana, kada imate oduzimanje nastavnicima bilo kakve mogućnosti da reaguju jer se krše dečija prava, koja je inače pisao pedofil iz UN - ovo je normalan sled događaja - kaže Borojević i dodaje:

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

- Ovo nije jedini slučaj. Šta ćemo sa školom Sveti Sava u Avalskoj ulici na Vračaru, gde je devojčica iz drugog razreda svaki dan nosila nož dugačak deset centimetara? Šta ćemo sa više desetina različitih prijava koje stižu svakog dana iz škola u Srbiji? Šta ćemo sa slučajevima gde njih nekoliko tuče jednu osobu skoro do smrti, a snimak postane viralan i dobija komentare podrške, dok je osuda u manjini?

Problem današnjeg vaspitanja

Borojević dodaje i da je društvo upalo u jedan matriks - algoritam u kome deca imaju pravo na mišljenje i odlučivanje o svemu:

- A kada treba da slušaju ili pitaju odrasle, to je već opasna situacija. Dete ima pravo danas da prijavi svog roditelja. A kad smo kod toga, postoji podatak o kome malo ko govori - da se godišnje podnese više hiljada prijava dece protiv svojih roditelja zato što su roditelji povisili ton ili im nešto nisu dopustili. S druge strane, deca koja trpe ozbiljno nasilje, pa čak i incest, to ne prijavljuju jer ne smeju i nemaju kome. Tu smo gde smo - u bermudskom trouglu iz koga je teško izaći.

Dodaje i da je jedino rešenje da se preispitaju pojedini aspekti priča o dečijim pravima, odnosno da se vrati pravo roditelju da vaspitava svoje dete:

Foto: Marko Karović

- Mora da ga kontroliše, da ako je dete maloletno ima uvid u njegov telefon, njegove aktivnosti, njegov zdravstveni karton, što sada nije dozvoljeno. Za početak, treba pažljivo spustiti starosnu granicu krivične odgovornosti, ali vrlo oprezno i samo za određena dela. Zatim ovlastiti policiju i školsko obezbeđenje da smeju da pretresaju torbe, da ulaze u toalete i proveravaju šta se tamo radi, a ne da se postavljaju kamere u toalete za koje niko ne zna šta snimaju, gde se čuvaju i ko ima pristup snimcima. Potrebno je raditi na ozbiljnoj preventivi, uključiti ozbiljne institucije, a ne nevladine organizacije koje služe za pranje para. Ako se to uradi, vrlo brzo ćemo videti rezultate.

skola Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs