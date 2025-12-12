Slušaj vest

Pre više od dve godine, Filip Urumović (21) iz sela Klenak kod Sremske Mitrovice, nestao je bez traga. Njegov deda, Branko Jakovski, ranije je ispričao za medije Filipova porodica i dalje ne gubi nadu da je on živ i misle da se sklonio negde od nekoga.

Od mladića već gotovo dve godine nema ni traga ni glasa, a još veća misterija Filipovog nestanka pojavila se kad je njegov najbolji drug i kolega izvršio samoubistvo.

"Voleo bih da je ostavio oproštajno pismo..."

Podsetimo, mladić Lazar (26) izvršio je samoubistvo, a njegovo telo pronađeno je 1. aprila.

- Njih dvojica su radili zajedno u firmi. Pre nego što je Filip nestao bili su nerazdvojni. Znam tog momka, kažu svi da je bio fin i pristojan. Ne mogu ni da pretpostavim šta bi mogao da bude razlog da digne ruku na sebe - rekao je Branko.

On je dodao da bi voleo da je Lazar ostavio oproštajno pismo.

- Da nam kaže zašto je to uradio, a možda bi nam otkrio nešto što nije smeo da kaže, da pomogne i ostavi nam neki trag koji bi nas možda doveo do mog Filipa - rekao je deda Branko.

Kako se nezvanično saznaje, otkriveno je da je Filipov broj telefona bio aktivan na Viberu 15. marta 2024.godine, četiri meseca nakon nestanka.

- Proverava se da li je komunicirano s nekim sa tog broja, kao i da li je možda bio u kontaktu sa Lazarom. Imam saznanja da istraga traje i da se intenzivno radi na Filipovom slučaju - rekao je ranije Branko i dodao da bi voleo i da se u cilju istrage veštači Lazarov telefon, da bi možda otkrili da je Filip živ.

"Imamo samo jednu informaciju"

Branko tvrdi da je neverovatno da posle toliko vremena nema nikakvih tragova od njegovog unuka.

- Mi imamo samo informaciju da je tog jutra viđen kako šeta obalom pored mosta i priča mobilnim telefonom. Sumnjamo da se tada dogovarao sa nekim da ode negde, ali da je sebi naudio u to ne verujemo – rekao je deda Branko za "ozon.rs".

Deda dodaje da je Filip u kući ostavio sva dokumenta, ali da nisu pronađeni ključ od automobila i mobilni telefon. Branko tvrdi da njegov unuk nije bio problematičan, radio je u fabrici i bio vredan momak.

- Nikada nam nije pričao da ima neke probleme, da mu neko preti, zato je sve ovo čudno. Skrhani smo od bola, svaki dan se nadamo nekim vestima, a ono prolaze dani, meseci, ništa – kazao je Branko.

Filipov deda i dalje ne gubi nadu Foto: Kurir Televizija

Poslednji susret

Filipov deda kaže da je unuka poslednji put video dan pre nego što je nestao kad su se pozdravili jer je Branko putovao u Severnu Makedoniju da sa familijom proslavi Aranđelovdan.

- Filip je hteo da me vozi, ali je moj sin išao sa mnom, pa nije bilo potrebe. Pozdravili smo se jer ja putujem, zagrlio me i rekao mi je: "Provedi se, kad se vratiš ja te vozim kod hirurga" - priseća se Branko sa tugom u glasu.

Prema njegovim rečima, Filipovo ponašanje mu je bilo čudno pre nestanka.

- Sada sam siguran da je imao neki veliki problem koji nije mogao da mi kaže, a inače nam je sve govorio. Tih dana nam je postavljao pitanja koja nikad nije. Pitao je moju suprugu koliko imamo para u kući, a ja sam sa njim razgovarao o tome da mu prepišem kuću - priča deda i dodaje:

- Nikada od nas nije i ne bi uzeo dinara bez da mu mi damo. Iz kuće je tog dana otišao bez ičega, od nas nije uzeo ništa, a ni svoje stvari nije poneo. Jako se plašim da mu se nešto desilo, ne znam kako preživljavamo sve ovo, od kile mesa smo ga odgajili - ispričao je on.

Filip Urumović je, podsetimo, nestao 20. novembra 2023.godine, a do sada je nađen samo njegov auto, kod mosta.

- Proverene su sve kamere i ni na jednom snimku se ne vidi da je Filip skočio u reku i zato je ta mogućnost malo verovatna. Njegovi najbliži veruju u dve opcije, da je napustio sve i otišao negde da živi zbog eventualnih problema ili da je otet i da mu je možda neko i naudio - podseća izvor.

Porodični odnosi

Filipov deda je objasnio da je on živeo sa njima od kada je otac napustio njega i njegovu majku.

- Filip nam je govorio da se ne viđa sa ocem, ali ljudi iz komšiluka su nam javljali da su ga viđali sa njim. Nisam mu branio ništa, ali nije mi se dopadalo što se viđa sa njim, on je čudan čovek sa lošim navikama i plašio sam se da će posle toliko godina imali loš uticaj na Filipa. Nadam se da Filipov nestanak nema veze sa njim, ali istraga još traje i hoću samo da mi se unuk vrati, gde god da je, sve ćemo ispraviti i rešiti - kaže deda.