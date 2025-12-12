U Bečmenu kod Surčina rano jutros se dogodila eksplozija nakon koje je pronađeno telo u kući.
SNAŽNA EKSPLOZIJA U SURČINU, PRONAĐENO TELO U KUĆI! Jeziva scena posle detonacije, evo šta su rekle komšije
Kako saznajemo, eksplozija se dogodila oko 8.45 sati, a pronađeno je telo muškarca (51).
Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a teren je trenutno obezbeđen.
O svemu je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje će sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok eksplozije i smrti muškarca.
Kako saznajemo, u trenutku eksplozije muškarac je bio sam u kući.
