Kako saznajemo, eksplozija se dogodila oko 8.45 sati, a pronađeno je telo muškarca (51).

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a teren je trenutno obezbeđen.

O svemu je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje će sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok eksplozije i smrti muškarca.

Kako saznajemo, u trenutku eksplozije muškarac je bio sam u kući.

