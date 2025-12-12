KURIR SAZNAJE! U KUĆI KOD SURČINA EKSPLODIRALA BOMBA: Muškarac na mestu ostao mrtav, živeo je sam!
Muškarac D. M. (51) nastradao je jutros nakon aktiviranja eksplozivne naprave u porodičnoj kući u naselju Bečmen kod Surčina, saznaje Kurir!
- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je D. M. koji je inače živeo sam u porodičnoj kući koja se nalazi u Glavnoj ulici u Bečmenu, aktivirao bombu, iz za sada nepoznatog razloga. Slučaj je prijavljen policiji jutros oko 8.45 časova, koja je ubrzo došla na lice mesta sa ekipom Hitne pomoći - navodi Kurirov dobro obavešten izvor i dodaje:
- Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt D. M. i po nalogu dežurnog tužioca telo je odneto na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt.
Istraga povodom ovog slučaja, za koji se prema poslednjim informacijama misli da je u pitanju samoubistvo je i dalje u toku.
Takođe, istraga će utvrditi i kako je muškarac u svom posedu imao bombu.
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.