Novosađanin Mihajlo K.(21), koji se tereti da je u noći između 1. i 2. februara nožem usmrtio svoju majku Aleksandu R. (48), juče je u novosadskom Višem sudu izjavio da se ne seća konkretkog događaja jer ima „crnu rupu”, ali da mu je jako žao zbog svega.

- Samo ja znam kako se nosim sa tim što sam uradio. I sebi sam dušu izvadio - rekao je kroz plač, ističući da mu je teško da priča o onome što se dogodilo u stanu u Mičurinovoj ulici, gde je živeo sa sada pokojnom majkom.

On je rekao da je bio psihijatrijski pacijent Klinike za psihijatriju u Novom Sadu, ali da nije pio terapiju koju mi je propisao psihijatar.

- Do 2. februara, kada se sve desilo, bio sam psihički loše, nisam pio terepiju i zbog toga sam se sa majkom često svađao. Nekoliko dana pre događaja, koliko se sećam, osećao sam se psihički loše. Konkretnog događaja se ne sećam, ne samo tog dana, već ni 10, 15 dana posle toga. Apsolutno ničeg - izjavio je dvadesetjednogodišnjak.

On je pojasnio da nije tačno ono što je izjavio posle hapšenja u novosadskom Višem javnom tužilaštvu.

Prema njegovim rečima, jednom prilikom, 2023. godine, počeo je da ludi po stanu i izbacuje stvari. Majka je tada, kako je rekao, zvala Hitnu pomoć i odveli su ga na psihijatriju, međutim, da li je dolazila i policija, nije mogao da se seti. Napomenuo je i da je decembra 2024. godine bio priveden u policiju jer je bio pod uticajem droga.

Inače, ovaj mladić, koji je okrivljen za teško ubistvo, doveden je juče u sudnicu iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu.

Doktorka Sanja Damjanović, koja je specijalista u toj bolnici, navela je da je kod okrivljenog reč o hroničnom trajnom duševnom oboljenju i da su nesećanje i „crne rupe” deo bolesti. Kako je dodala, smatra da je, to što tokom ispitivanja nije rekao da ima amneziju i „crnu rupu”, psihotonična kompetencija ličnosti i nesvesno potiskivanje neprijatnog sadržaja.

Njegov otac, kao privilegovani svedok, iskoristio je svoje pravo da ne svedoči u postupku protiv sina, napominjući da sa njim nije u kontaktu, nevezano za događaj zbog kog mu se sudi, dok je baka izjavila da o Mihajlu nema ništa loše da kaže, i da ostaje kod onoga što je u istrazi ispričala u tužilaštvu. Napomenula je i da ona jedina ima kontakt sa njim.

Suđenje se nastavlja 12. februara 2026. godine.

Potsetimo, porodična tragedija se dogodila u stanu na prvom spratu zgrade u Mičurinovoj ulici, gde su majka i sin živeli. Ubistvo je otkriveno nakon što su žitelji višespratnice pozvali policiju i obavestili ih da neko baca predmete kroz prozor ili sa terase njihove zgrade. Kada su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova došli na lice mesta, u stanu su zatekli mladića i beživotno telo njegove majke, kao i nož kojim je, kako se sumnja, počinjen zločin. Ubrzo je na lice mesta došla i lekarske ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad koja je, nažalost, mogla samo da konstatuju smrt žene.

Inače, kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni za ubistvo majke je pre zločina na društvene mreže objavio snimak na kom se vidi on sa Biblijom u ruci i krstom oko vrata.

- Od danas tišina ima da progovori. U ime oca, sina i svetog duha. Amin. Blagosloveni bili braćo i sestre moje i svi koji ovo gledate - rekao je on na snimku koji je objavljen dan pre zločina.

Predlog tužilaštva Kako Dnevnik saznaje, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je podnelo predlog da se ovom mladiću izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.