Skoro 18 meseci je nepoznata sudbina farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša koji je neobjašnjivo nestao 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Njegova majka Marica Đorđević, ne gubi nadu da će dobiti vest da je njen sin živ.

"Čekamo, nadamo se da će se nešto desiti"

- Prošlo je godinu i po, a mi smo na istom. Nestao je 10. juna 2024. a mi do dana današnjeg nemamo informacije o njegovom nestanku. Nadležni kažu da nemaju informacije, mi ne znamo koga da pitamo i gde da ga tražimo. Juče su sin i otac išli na planinu da prošetaju, nema ničega - kaže ona.

Majka nestalog dodaje da su telefoni bili u MUP-u na veštačenje, odnosno njegov privatni, službeni telefon kao i lap top.

- Privatni telefon je kod nas, otvarali smo ga, ništa nismo našli, nema dokaza. Tražili smo ga po celoj planini i okolini, išli smo i do manastira, monarh je bio malo ljut. Uključili su se i psi. Nemamo traga ni glasa do dana današnjeg. Sve vreme se nadam da će mi se javiti, bar telefonom, ali 18 meseci nemamo nikakve dojave. Čekamo, nadamo se da će se nešto desiti - kaže ova majka.

Svoj komentar na ovu temu govorili su i doktor Radoslav Radosavljević, patolog, kao i detektiv Braca Zdravković.

Zdravković: Postoji šansa da je Milan živ

Zdravković kaže da se nažalost često dešavaju nestanci ljudi, ali ne ovog tipa.

- Često se pronađu ili se vrate kući, često su u pitanju tinejdžeri koji pobegnu. Statistika prošle godine kaže da je oko 3.000 ljudi u Srbiji nestalo, a 99% ljudi se vratilo kući, dok se za petnaestoro i dalje traga. Među njima je i farmaceut iz Niša, nadam se da će se vratiti. Raduje me optimizam roditelja koji do poslednjeg trenutka se nadaju da su deca živa i da će se vratiti - kaže Zdravković.

Petrović kaže da ma šta bio slučaj, kada bi se Milan javio svojoj majci, bilo bi mu oprošteno.

- Lično smatram da postoji mogućnost da je on živ, iako je mala šansa.

Radosavljević: Nema znakova nasilja u ovom nestanku

Radosavljević kaže da je ovaj slučaj specifičan, jer se često dešava da ne bude tragova koji ukazuju da je osoba poginula ili je zlostavljana:

- Okolnosti su takve da je nestao, otišao daleko od svog doma. To je na Suvoj planini, on je sve ostavio i nestao. Nema tragova nasilja - kaže Radosavljević, a Zdravković je dodao da je u pitanju surova planina, koja je najsličnija Prokletijama.

Zdravković kaže da Suva planina ima mnogo rupa i litica, pa se i posetiocima savetuje da se ne odvajaju od vođa grupa radi svoje bezbednosti.

