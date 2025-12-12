Slušaj vest

Švajcarac (41), kog su lokalni mediji nazvali pseudonimom Tomas, optužen je u toj državi za jezivo ubistvo svoje supruge Kristine Joksimović (38), poreklom iz Srbije, koju je u februaru prošle godine zadavio, raskomadao, pa telo samleo u blenderu!

Kristinino izmasakrirano telo pronađeno je u njihovoj kući u Biningenu, blizu Bazela, 13. februara 2024. godine.

Javno tužilaštvo Bazel-Landšafta je sada završilo krivičnu istragu, podiglo je optužnicu protiv muža Kristine Joksimović, koja je bila i finalistkinja na izboru za Mis Švajcarske, ali datum suđenja još nije određen.

U septembru 2024. godine, sudski dokumenti koje je dobio Dejli mejl otkrili su da je Joksimovićeva posle ubistva obezglavljena, kao i da su joj delovi tela odsečeni testerom, nožem i baštenskim makazama. Izveštaj o obdukciji je, takođe, pokazao da je Tomas navodno "pažljivo uklonio" Kristininu matericu, koja je bila jedini organ izvađen iz njenog torza.

- Navodno su neki delovi tela njegove supruge potom ubačeni u snažan industrijski blender, u kojem ih je navodno samleo, a neke delove tela je rastvorio u hemijskom rastvoru. Istražitelji su otkrili da je, dok je navodno sekao telo majke dvoje dece, Tomas puštao Jutjub video-snimke na svom telefonu - rekli su izvori, pozivajući se na detalje iz optužnice.

Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti Joksimovićeve davljenje, a na vratu je bio "crvenkasti trag“.

Kristina Joksimović sa osumnjičenim za njenu smrt Foto: Instagram

- Na telu su bile vidljive povrede, nanete tupim predmetom pre smrti. Joksimović je imala posekotine na obrazu, ispod obrve i na nosu, kao i nekoliko modrica na desnoj potkolenici, stopalu, lopaticama i na potiljku. Detaljnijim pregledom Joksimovićeve glave otkrivene su rane koje ukazuju na to da joj je kosa bila iščupana - jezivi su detalji obdukcije tela ubijene Srpkinje.

Obdukcija je otkrila da je, pre nego što ju je Tomas navodno raskomadao, polomio Kristinine zglobove kuka iz njihovih čašica i nastavio sa vađenjem kosti iz zgloba, poput amputacije.

- To isto je učinio sa njenom levom nadlakticom, podlakticama i desnom potkolenicom - zaključak je obducenata.

Veruje se da je zatim "grubo presekao" gornji deo kičme, kako bi joj odsekao glavu i potom joj prepolovio trup iznad karlice.

Medicinski stručnjaci su u izveštaju o obdukciji pretpostavili da je cilj Tomasovih postupaka bio uklanjanje žrtvinog tela i prikrivanje zločina, što je uključivalo i navodno skrivanje njenog telefona u kamionu za dostavu.

Sud je takođe ranije napomenuo da je Tomas odbio da im da pristup svom telefonu, za koji istražitelji kažu da je šifrovan i da bi mogao da krije više dokaza.

Lagao o uzroku smrti

Opisujući šta se dogodilo pre ubistva, Tomas je rekao da je par vodio prijatan razgovor pre nego što ga je Kristina Joksimović iznenada napala nožem. Međutim, ranije je tvrdio da je "pronašao svoju ženu mrtvu“ pored stepenica u njihovoj porodičnoj kući.

- Ipak, sud je rekao da izveštaj o autopsiji jasno protivreči Tomasovim tvrdnjama o samoodbrani i paničnoj reakciji, jer je imao „planirani i sistematski pristup tokom nekoliko sati rasparčavanja i pokušaja odlaganja tela korišćenjem specijalnih alata i hemikalija, kao i uništavanje i manipulisanje tragovima - navode mediji i dodaju:

Kristina Joksimović Foto: Instagram

- To što je Tomas namerno sakatio ili ritualino skrnavio telo, što se odnosi na "pažljivo vađenje" Kristinine materice, ukazuje na to da je on možda imao mentalni poremećaj.

Izvor blizak ubijenoj Kristini Joksimović prošle godine otkrio je da je mogući motiv za ubistvo bio taj što je majka dvoje dece planirala da napusti svog partnera.

- Želela je da raskine, ali ga se plašila - rekao je izvor ranije za portal 20 Minuten.

Kačila "idilične" slike

Gnusan zločin, kako podsećaju mediji iz Švajcarske, dogodio se samo nekoliko nedelja nakon što je Kristina objavila na društvene mreže slike sa Tomasom tokom idiličnog "bekstva" na jezero Lucern.

U međuvremenu, jedn prijatelj para rekao je za Blik da je njihova veza " bila u krizi mesecima", dodajući da je policija ranije intervenisala u njihovoj kući zbog prijava fizičkog nasilja.