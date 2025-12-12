KURIR SAZNAJE! U KUĆI GDE SE MUŠKARAC RAZNEO BOMBOM SU I DECA! Ovo su najnovije informacije eksplozije u Surčinu
Novinar Kurir televizije Milan Mitić izveštavao je iz Bečmena, nadomak Surčina, gde je jutros u jednoj kući eksplodirala bomba.
- Jutros oko 8:45 eksplodirala je bomba u kući iza mene. Kao što su mediji izveštavali, došlo je do eksplozije, a kako smo saznali, preminuo je muškarac koji živi u ovoj kući, D. M. (51) koji je sam aktivirao bombu.
Za sada se ne zna razlog, a odmah nakon poziva policiji i Hitnoj pomoći oni su izašli na lice mesta. Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt.
U kući stradalog su i njegova deca
Teren je sada raščišćen i na licu mesta nema nadležnih službi. Na kući su primetna razbijena stakla i otvorena vrata terase.
- Jedan zabrinuti komšija je u prolazu rekao da se u kući nalaze deca preminulog - kaže Mitić.
