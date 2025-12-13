Slušaj vest

Telo pronađeno pored kreveta

- Sumnja se da je A. M. tog 10. maja 2022. godine planski odlučio da upadne u porodični dom Mirjane Živojinovića, u kom je živela sama i da je želeo da je opljačka. Navodno, kako su komšije znao je da živi sama i da ima rodbinu koja živi i radi u inostranstvu. Mislio je da Mirjana ima novca i da je dobra meta za razbojništvo - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Osumnjičeni A. M. nekoliko dana pre izvršenja zločina nadgledao je komšinicu i znao je da se slabo kreće s obzirom na njenu bolest nogu. Tokom noći upao je kod žene i ispreturao joj celu kuću, tražeći novac. Ubio je i krvavu ostavio da leži pored kreveta.

Kako potom tvrdi naš sagovornik, osumnjičeni A. M. je ubio, a zatim pobegao.

- A. M. je i sam priznao tužiocu da je ubio komšinicu. Obdukcija je tada pokazala da je žrtva na sebi imala mnogobrojne povrede i da je jedan od kobnih udaraca bio tvrdim predmetom. A. M. je nakon zločina ispred vrata izneo neke delove nameštaja kako bi ulazak u kuću bio otežan - podseća sagovornik i dodaje da je rođak nesrećne žene sutradan došao da je poseti s obzirom da se zabrinuo jer mu se nije javljala na telefon.

Ašov u glavu

A. M. je pobegao nakon zločina, i dok su svi tragali za ubicom Mirjane Živković, on je 24. septembra te godine, počinio novo ubistvo kada je ašovom nakon svađe ubio Dragoslava Stevića u selu Barič kod Golupca.

- A. M. je došao kod Stevića u kuću i svađa je eskalirala u zločin nakon što je ubica uzeo ašov koji je bio nalonjen uz kući i idudarao nesrećnog čoveka. Najviše udaraca žrtva je dobila po glavi - navodi naš sagovornik i dodaje da je zločin prijavio otac osumnjičenog nakon što mu je sin došao kući krvav.

Policija i ekipa Hitne pomoći brzo su došle na mesto zločina, ali je Dragoslav Stević preminuo u sanitetu Hitne pomoći na putu do bolnice. Požarevačka policija je odmah nakon zločina uhapsila osumnjičenog kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Komšije su za Kurir nakon zločina ispričale da je Dragoslav bio dobar čovek koji je nažalost, voleo malo više da popije i da ga je druga žena prevarila, pa je morao da je prijavi policiji.

- Tražila je od njega da raspodaje zemlju i imanje, i da joj taj novac daje kako bi navodno, raskošno živela. Kada je došao sebi, prijavio je policiji i tada je dobila zabranu prilaska. Voleo je da radi i bio je dobar, ali ga život nije mazio. S druge strane, osumnjičeni A. M. imao je odranije problema sa zakonom - podseća naš sagovornik i dodaje: