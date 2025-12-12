Slušaj vest

U dve međunarodne akcije, u kojima su učestvovali i srpska policija i Evropol, zadat je još jedan udarac balkanskom kartelu, koji je poslednjih godina postao vodeća kriminalna organizacija koja se bavi švercom enormnih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu!

U policijskim akcijama, sprovedenim u Srbiji, Nemačkoj i Španiji, uhapšeno je više pripadnika kartela sa Balkana, među kojima je devet državljana Srbije i zaplenjeno je više od tone kokaina, čime je razbijena još jedna ćelija balkanskog kartela.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačič potvrdio je juče da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, učestvovali u međunarodnoj operaciji suzbijanja trgovine narkoticima, sprovedenoj u saradnji sa španskom, kolumbijskom i slovenačkom policijom, podržanom od strane Evropola, u kojoj je u Španiji uhapšeno 17 osoba, članova kriminalne mreže, od kojih je osam državljana Srbije, i zaplenjeno 1,1 tona kokaina, kao i veća količina oružja i novca.

- Na teritoriji Španije uhapšeni su srpski državljani B. B. (62), B. I. (49), M.B. (26), M. N. (28), S. S. (38), R. M. (21), D. P. (32) i N. T. (32), koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe, obezbedili logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španiju, a potom je skladištena i u koordinaciji sa nekoliko španskih kriminalnih grupa, dalje distribuirana - rekao je Dačić i dodao:

- Takođe, podneta je i krivična prijava i izrečena mera zabrane napuštanja Kraljevine Španije prema srpskom državljaninu Z. Š. (60), kao i prema trojici državljana Slovenije i jednom državljaninu Republike Bugarske.

U drugoj akciji, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, učestvovali su u zajedničkoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Nemačke, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u okviru koje je izvršen pretres na više lokacija na teritoriji Srbije. Tom prikom je, kako su saopštili iz MUP, oduzeli jedno luksuzno vozilo marke "mercedes" i 16.000 evra.

- U Nemačkoj su uhapšene tri osobe, od kojih je jedna državljanin Srbije, i zaplenjena je imovina stečena kriminalom u vrednosti od pet miliona evra. Ova akcija, u kojoj je učestvovalo oko 500 policijskih službenika navedenih zemalja u hapšenjima i pretresanju 45 lokacija, predstavlja kulminaciju složene istrage trgovine narkoticima u velikom obimu, pranja novca i trgovine oružjem - saopštwno je iz policije.

Koordinirana operacija imala je za cilj nekoliko osoba, koje borave u Nemačkoj i koje se smatraju ključnim figurama u balkanskom kartelu.

- Istraga je pokazala da je ova kriminalna ćelija odgovorna za isporuke više tona kokaina, koji potiče iz Kolumbije, a pranje novca je vršeno preko privrednih društava i imovine u brojnim zemljama u okviru Evropske unije i šire - piše u policijskom saopštenju.

Ivica Dačić: Zadat značajan udarac! Ivica Dačić rekao je i da su u prethodnim operacijama, Evropol i njegove partnerske zemlje, već zadale značajan udarac balkanskom kartelu.

- Obaveštajni podaci, do kojih su policijski službenici došli tokom operacije, ukazali su na sofisticiranu i dobro organizovanu mrežu, koja je aktivna širom sveta - rekao je Dačić i dodao:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje pouzdan partner u borbi protiv svih vidova transnacionalnog kriminala, posebno u borbi protiv trgovine narkoticima i otkrivanja članova kriminalnih grupa i njihovog daljeg procesuiranja.

Sudi im se i u Beogradu Inače, pred Specijalnim sudom u Beogradu u toku su dva sudska postupka protiv pripadnika balkanskog kartela, zbog sumnje da su prošvercovali više od 7 tona kokaina iz Južne Amerike. Kao jedan od glavnih vođa ove kriminalne organizacije bio je označem Zoran Jakšić, narko-bos iz Perua, koji je pre nekoliko meseci nađen mrtav u ćeliji peruanskog zatvora. Takođe, kao jedan od ključnih ljudi u balkanskom kartelu označen je i Srđan Jezdimir, koji je nedavno osuđen u Ekvadoru, kao i Nišlija Mladen Lazarević, kum ubijenog Pink pantera Milana Ljepoje.