Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad Beograd, skreće pažnju da su u prethodnom periodu uočeni brojni slučajevi izvršenja krivičnog dela prevara u kojima su se nepoznate osobe, pozivajući građane na fiksne telefone, lažno predstavljale kao lekari različitih zdravstvenih ustanova i dovodile oštećene u zabludu da su im bližnji teško povređeni u saobraćajnim nezgodama ili drugim okolnostima, tražeći im novac u različitim iznosima i druge dragocenosti za troškove navodnog lečenja.

- Oštećeni su uglavnom građani starije životne dobi koje su izvršioci ovog krivičnog dela navodili na mesto sastanka sa licem kome je trebalo da predaju novac i sa njima konstantno održavali komunikaciju putem mobilnog telefona kako bi sprečili mogućnost da kontaktiraju svog člana porodice koji je navodno teško povređen - navodi se u policijskom saopštenju.

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom u Beogradu, postupaju u više ovakvih predmeta izvršenja krivičnog dela prevara zbog čega apeluju na građane da u slučaju primanja ovakvih poziva pažljivo provere okolnosti i namere pozivaoca i o svemu obaveste najbližu policijsku stanicu ili Policijsku upravu za grad Beograd.

