Slušaj vest

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću, Filipu Ivanovskom, kao i njihovim suprugama, Bojani Belivuk, Tanji Miljkovič, Mariji Ivanovski, ali i Belivukovoj tašti, koji se terete da su novac, koji je stečen od kriminalnih radnji, ubacili u legalne tokove mahom kupujući nekretnine i automobile, danas je odloženo u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na početku glavnog pretresa za reč se javila advokat Miljana Perenedija koja u ovom postupku zastupa okrivljenog Filipa Ivanovskog, gde je navela da se okrivljeni razboleo i priložila dokument sa izveštajem od lekara u kome se navodi da zbog viskoe temperature mora da leži narednih sedam dana.

Marija i Filip Ivanovski Foto: Petar Aleksić

Postupajući tužilac predložio je da se odloži današnje suđenje s obzirom na to da svdok-saradnik Srđan Lalić ima određene delove iskaza baš vezane za okrivljenog Ivanovskog, koji danas nije prisutan na ročištu, a sa tim predlogom složila se i Miljana Perendija, advokat okrivljenog Ivanovskog.

Srđan Lalić Foto: Screenshot

Advokat Dejan Lazarevuić koji zastupa Belivuka i Miljkovića naveo je da opet traži izuzeće glavnog javnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i postupajućeg tužioca Predraga Ćetković. Takođe, Lazarević je naveo da o toj odluci treba da odluči republički tužilac Zagorka Dolovac, kojoj je svoj zahtev i poslao pismenim putem.

- Belivuku i Miljkoviću, mojim klijentima, ovde se sudi zbog parcela na kojima je trebalo da se gradi kuće na teritoriji Krnjače. Tužilac je potom podigao optužnicu za pranje novca protiv okrivljenih Belivuka i Miljkovića i sve bazira na Srđanu Laliću koji priznaje da je počinio ubistva i da je svedok - naveo je Lazarević, pa je potom dodao:

1/8 Vidi galeriju Bojana Belivuk i Tanja Miljković Foto: Kurir

- Inače, ovo nije prvi put da je svedok-saradnik Srđan Lalić profesionalni svedok, na primer u postupku za ubistva u Grčkoj takođe je priznao izvršenje krivičnih dela i dobio taj status koji sada ima. Zakon to ne dozvoljava. Da li će to da stane ove ili narednih godina, ali jednog dana će prestati i tužilaštvo će morati da ih da optuži, one koji priznaju da su počinili neko krivično delo, a ne da se oni drže kao džokeri. Zato sam podneo zahtev za izuzeće postupajućeg tužioca.