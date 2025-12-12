Slušaj vest

Viši sud u Jagodini danas je doneo presudu kojom je Jasna M., rodom iz Zrenjanina, oglašena krivom za pokušaj ubistva svog supruga Milana M. u njihovom porodičnom stanu u ovom gradu! Sud je Jasnu M. osudio na 11 godina robije.

Na današnjem ročištu, završene reči pred presudu izneo je oštećeni Milan M., koji je pre tri godine preživeo ubode koje mu je bivša supruga nanela. On je naglasio da je zahvalan Bogu što mu je poklonio život drugi put.

1/3 Vidi galeriju Fotografije povređenog muškaraca Milana M. Foto: Kurir

- Desilo se to da mi je ovde okrivljena na podmukli način u našoj spavaćoj sobi pokušala da oduzme život i to je sve neosporno utvrđeno pred sudom. Pokušano je da se ovaj postupak preokrene u drugom pravcu kako bi se oslobodila odgovornosti, a zapravo je cela strategija da se žrtva proglasi krivcem, da se sudi oštećenom, verovatno iz razloga što sam se usudio da preživim i na taj način da sprečim da moja deca ostanu bez oca i završe u nekoj hraniteljskoj porodici - rekao je oštećeni Milan i potom nastavio:

Okrivljena Jasna M. (levo na slici) Foto: Petar Aleksić

- Pre samog događaja ja sam obavio razgovor sa ovde okrivljenom kada sam joj rekao da znam da mi radi iza leđa. A sada ističem i ovde da sam ja čak nakon svega toga i po izlasku iz bolnice, spremio paket za okrivljenu i organizovao posetu njene majke u zatvor. Međutim, događaj koji je promenio moje mišljenje je preslušan transkript. Kao što je i Jasna ovde izjavila, njen telefon je bio umrežen i bilo je moguće preslušati telefonske razgovor, a onda sam saznao da je imala i drugi telefon gde je pripremala moje ubistvo. Kao laik, ja nemam stručno znanje da li je ona bila neuračunljiva u to vreme, ali kao čovek koji je proveo sa njom duži vremenski period, tvrdim da je u potpunosti znala šta radi i šta je trebala da uradi. Iz razgovora koji sam preslušao a koji je vodila sa njenom sestrom gde kaže: "Uradila sam nešto, ali nisam kako treba", meni jasno govori da je tačno znala šta je trebala da uradi i da je apsolutno svesna svojih dela i posledica.

1/10 Vidi galeriju Fotografije advokata i zgrade Višeg suda u Jagodini Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, prema optužnici, Jasna M., koja je iz Zrenjanina i kojoj je devojačko prezime Radivojev, nanela je 16 uboda kuhinjskim nožem suprugu dok je spavao u njihovom bračnom krevetu. Pokušaj teškog ubistva, podsetimo, dogodio se 1. jula 2022. godine. Viši sud u Jagodini je Jasnu M. u prethodnom postupku osudio na 10 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponavljanje suđenja, "jer nisu bili utvrđeni detalji okolnosti da li je okrivljena Jasna M., zaista pokušala da liši života muža, te da li je zaista zloupotrebila njegovo poverenje".

- Danas je na kraju ponovljenog postupka sud opet utvrdio da je okrivljena žena kriva za krivično delo koje joj je optužnicom stavljeno na teret i kazna joj je povećana za godinu dana - pojašnjava naš izvor.

Inače, prethodno je na današnjem ročištu u završnim rečima, tužilac predložio da se okrivljena oglasi krivom za navedeno delo i da joj se, kako je naglašeno, izrekne što stroža kazna za delo koje joj se optužnicom stavlja na teret.

Advokat saglasan

Punomoćnik oštećenog, Goran Petronijević, pridružio se završnim rečima tužioca, a potom se osvrnuo i na samo krivično delo koje je okrivljenoj stavlja na teret.

- Apsolutno neopravdanom odlukom Apelacionog suda došlo je do ponavljanja ovog krivičnog postupka, a ja se u svojih 41 godine sudske prakse nisam sreo sa nečim ovakvim. Konkretno govorim o izvedenim nalazima veštačenja tokom ponovljenog postupka. Stoga, pridružujem se predlogu Višeg tužilaštva u Jagodini da se optužena oglasi krivom za delo teško ubistvo u pokušaju - rekao je advokat Petronijević iznoseći završne reči naglašavajući da je saglasan i sa predlogom o što strožoj kazni.

Advokat Goran Petronijević Foto: Kurir Televizija

- Smatram da treba imati u vidu da je okrivljena na podmukao načn pokušala sa umišljajem da liši života oštećenog Milana M. kada ga je više puta udarala nožem dok je oštećeni spavao dubokim snom. Komisija sudskih veštaka označila je okrivljenu neuračunljivom, a kroz pitanja stručnog savetnika tužilaštva, nisu dali nijedan konkretan odgovor, te smatramo da je taj nalaz potpuno neupotrebljiv.

Advokat Petronijević je dodao da smatra da sud treba uzeti u obzir i činjenicu da su iskazi koje je oštećeni davao kroz ovaj proces u potpunosti identični , za razliku od, kako ističe, okrivljene koja je svoj menjala.

- Veštaci baziraju nalaz na osnovu nekog imaginarnog straha kod okrivljene, a ja se pitam od čega je imala strah, kada je oštećeni spavao dubokim snom u momentu napada i tek se posle 14. udarca probudio. Smatram takođe da su veštaci imali u vidu sve ove činjenice, nalaz ne bi bio ovakav. A da je ovde oštećeni mrtav, a pošto mrtva usta ne govore, odbrana okrivljene bi onda bila jedina istina - zaključio je Petronijević tokom iznošenja završnih reči, nakon čega je dodao još jednom da se pridružuje u celosti završnoj reči tužioca.

Završne reči izneo je i branilac okrivljene, advokat Borivoje Borović, koji je istakao da se ovde ipak radi o običnoj teškoj telesnoj povredi koja predstavlja skup lakših, a da je izveštaj veštaka jasno pokazao da okrivljena nije mogla da shvati značaj dela.

Advokat Borivoje Borović Foto: Uroš Arsić/Mondo

On je na kraju dodao i predlog sudu da se okrivljena oslobodi svih optužbi.

- Mi se ovde bavimo činjeničnim stanjem, a u spisima ovde imamo nalaze i mišljenja, i mislim da je ovo trenutak da se sve ovo podvuče i da oboje nastave sa svojim životima. Iz tog razloga predlažen da se donese oslobađajuća presuda - rekao je branilac.