Advokat Goran Petronijević, branilac oštećenog Milana M., oglasio se za Kurir povodom presude kojom je okrivljena Jasna M. osuđena na 11 godina zatvora zbog pokušaja ubistva bivšeg supruga kada ga je 1. jula 2022. godine kuhinjskim nožem izbola u njihovom bračnom krevetu!

On je istakao da je kazna "apsolutno adekvatna", navodeći da je proces od početka pratio, kako kaže, "neverovatan pritisak nevladinih organizacija", koje su, po njemu, pokušavale da "izvrnu" slučaj.

Da podsetimo, danas je posle ponovljenog postupka, Viši sud u Jagodini izrekao presudu kojom je Jasna M. osuđena na 11 godina zatvora zbog pokušaja ubistva bivšeg supruga, koga je, prema optužnici, u vreme dok je spavao brutalno izbola nožem po leđima, vratu i glavi.

– Nakon ponovljenog krivičnog postupka za delo čl. 114. st. 1 Krivičnog zakonika pokušaj teškog ubistva na podmukao način danas je donesena presuda kojom je Jasna M. osuđena na 11 godina zatvora zbog pokušaja ubistva svog bivšeg supruga. Smatramo da je kazna potpuno primerena težini dela - rekao je Petronijević za Kurir.

On podseća da je prvostepena presuda ranije bila 10 godina zatvora, ali ju je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo i naložio novo neuropsihijatrijsko veštačenje.

Petronijević navodi da je novo veštačenje povereno Institutu za sudsku medicinu, za koji tvrdi da nije specijalizovan za takvu vrstu psihijatrijskih procena.

– Napravljen je jedan tim veštaka koji je dao potpuno neprihvatljiv, laički nalaz. Sud ga na svu sreću nije prihvatio – rekao je on.

Prema njegovim rečima, tokom celog postupka stvaran je narativ da je Jasna zapravo žrtva, iako su povrede koje je zadobio njen suprug bile gotovo smrtonosne.

– Čovek je preživeo 16 uboda dok je spavao, zadatih u vitalne delove tela. Nevladine organizacije pokušale su da stvore sliku kao da je on napadač, a ona oštećena. To je potpuna inverzija realnosti – navodi advokat.

On dodaje da se time podgreva "opasan narativ" da nasilje postoji samo prema ženama, a ne i prema muškarcima.

Petronijević tvrdi i da bi, da je tužilaštvo postupalo "kako je trebalo od početka", slučaj imao još širu dimenziju.

– Moglo se govoriti i o više izvršilaca, pa čak i o organizovanoj kriminalnoj grupi sa zadatkom da liši života oštećenog – rekao je on.

Advokat je izrazio očekivanje da će presuda od 11 godina zatvora opstati pred Apelacionim sudom u Kragujevcu, ukoliko odbrana izjavi žalbu.