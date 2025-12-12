Slušaj vest

Pred sudom su izjave dali Zoranova ćerka Tijana i otac okrivljenog Vladislav Štimac. Suđenju su prisustvovali Zoranov sin Nemanja i Zoranova sestra bliznakinja Zagorka koji su za Kurir komentarisali današnje ročište.

Utisci sa ročišta

Nemanja Nedeljković je za emisiju "Crna hronika" rekao da je Vladislav Štimac iznosio neistine, ali su smogli snage da ne reaguju na takve stvari u sudnici.

- Danas je u Višem sudu održano drugo ročište za ubistvo mog oca. Što se tiče izjave oca Vladislava, nastavili su sa provokacijama i pričanjem laži, na koje je iskreno veoma teško ne reagovati, ali smo se suzdržali. Što se tiče moje sestre, njena izjava je bila veoma potresna. U jednom momentu smo se svi i rasplakali. Takođe, na ročištu je trebalo i njegova majka da daje izjavu, međutim, zbog nedovoljnog vremena nju su ostavili za naredno ročište. Naredno ročište će biti u februaru. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim svim medijima, što mi pomažu da se moja priče čuju što dalje i šire - rekao je Nemanja.

Naredno ročište

Zagorka je konkretizovala detalje narednog ročišta, pa je rekla da ni sudija danas nije razumeo Vladislava Štimca jer je izbegavao konkretne odgovore.

- Utisci su pozitivni. Sudija je postavio konkretna pitanja i tražio konkretne odgovore na ta pitanja. Danas su svedočili moja bratanica Tijana Nedeljković, koja je svojim emotivnim svedočenjem raspakla nas u sudnici. Takođe, svedočio je i otac Nikole Štimca, Vadislav Štimac, koji je takođe sve vreme lagao i izbegavao da odgovori konkretno na pitanja koje mu je sudija postavio. Pa sam videla da u nekim trenucima sudija nije ni razumeo šta je on hteo da kaže. Suđenje je zakazano za 2. februar u 12 sati. Eto, to su utisci moji s ovog suđenja. Nadam se takođe samo da ćemo dobiti tužioca koji će biti zadužen za naš slučaj i da se ne upućuju od kabineta do sudnice sa našim slučajem, koji je dosta složen - rekla je Zagorka.

