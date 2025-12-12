Slušaj vest

Porota je u petak započela većanje nakon završnih reči na suđenju Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo supruge Ane (37), rođene Beograđanke, u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets. Dvanaest članova porote – šest žena i šest muškaraca – odlučiće da li je on kriv.

Naime, tužilaštvo tvrdi da je Volš 1. januara 2023. ubio i potom raskomadao svoju suprugu, dok odbrana odgovara da je on neočekivano pronašao Anu mrtvu u krevetu i uspaničio se. Završnu reč tužilaštva iznela je pomoćnica okružnog tužioca En Jas, dok je završnu reč odbrane izneo advokat Leri Tipton.

Završna reč odbrane na suđenju Brajanu Volšu

Odbrana, koja tvrdi da je Ana Volš iznenada umrla prirodnom smrću, ističe da tužilaštvo nije dokazalo van razumne sumnje da ju je njen suprug ubio.

„Postoje dokazi da je lagao policiji, da je pretraživao internet i da je odložio telo,“ rekao je Tipton. „Ali nema nikakvih dokaza da je ikada razmišljao o tome da naudi ženi koju je voleo.“

Foto: Ap Matt Stone, x

Tipton je zamolio porotnike da obrate pažnju na to kada su obavljene jezive internet pretrage o ubistvu i čišćenju, naglašavajući da su one napravljene šest sati nakon što je Ana umrla.

„Zašto bi muškarac tražio te stvari nakon navodne namere da ubije suprugu?“ upitao je. „Gde je dokaz o predumišljaju?“

Odbrana navodi i da u spavaćoj sobi, kao ni u obližnjim kupatilima, nije pronađena nikakva krv.

„Ništa nasilno se nije dogodilo u toj kući,“ rekao je Tipton.

Takođe je negirao da je Volš znao da mu je supruga imala aferu sa agentom za nekretnine koji je porodici pomogao da kupi kuću u blizini Vašingtona.

Foto: Printskrin You Tube

„Nema dokaza u digitalnim podacima da je gospodin Volš ikada video bilo šta između svoje supruge i Vilijama Fastova,“ rekao je on.

Odbrana je završila reč tvrdnjom da je Volš voleo svoju suprugu.

„Nema dokaza da je nameravao da ubije Anu Volš. Nema nijednog. Gospodin Volš nije kriv,“ rekao je Tipton.

Završna reč tužilaštva

Tužilac En Jas rekla je poroti da je Brajan Volš nameravao da ubije suprugu jer se njihov brak raspadao i jer mu je bio potreban novac.

„Ana Volš je mrtva zato što ju je on ubio,“ rekla je Jasova, pokazujući na optuženog.

1/6 Vidi galeriju Brajan Volš Foto: Prinstceen, Greg Derr/The Patriot Ledger

Ona je odbacila teoriju odbrane da je Ana umrla prirodnom smrću.

„Tvrdnja da je iznenada umrla prirodnom smrću prkosi zdravom razumu,“ rekla je Jasova. „Bila je u odličnoj formi. Optuženi je policiji rekao da je Ana bila snažna, srpska žena.“

Jasova tvrdi da je Volš slagao da je izgubio telefon kako bi dva dana bio nedostupan i imao vremena da počisti tragove i sakrije telo.

„Nije smeo da dozvoli da Anino telo bude pronađeno, jer Ana nije umrla prirodnom smrću,“ rekla je.

Zatražila je od porote da „koristi zdrav razum“.

„Postoji samo jedna presuda: proglasite ga krivim za ubistvo Ane Volš s predumišljajem,“ rekla je tužiteljka.

Odbrana završila bez pozivanja svedoka

Odbrana je iznenadila sve u četvrtak kada je završila izlaganje bez ijednog svedoka. Sudija Dajan Frenijer nagovestila je da je Volš prvobitno planirao da svedoči, ali se predomislio u poslednjem trenutku.

„Na osnovu uvodne reči odbrane, delovalo je da će optuženi svedočiti,“ rekla je sudija.

Na početku suđenja Tipton je poroti rekao da će čuti dokaze koje samo Volš može da ispriča.

„Čućete dokaz da se vratio u spavaću sobu nameravajući samo da legne pored Ane Volš, žene koju je voleo,“ rekao je Tipton.

Pravna analitičarka WBZ-TV Dženifer Roman kaže da se porota verovatno pita zašto Volš nije svedočio.

„Izgleda kao da se strategija odbrane potpuno promenila tokom suđenja,“ rekla je. „Ali očigledno je da su iz odbrane bili dovoljno sigurni da tužilaštvo nije ispunilo teret dokazivanja i procenili da ne treba nikoga da pozovu na klupu.“

1/4 Vidi galeriju Volš u sudnici Foto: Printscreen X

Ko je Brajan Volš?

Volš (50) izjasnio se da nije kriv po optužnici za ubistvo prvog stepena. Tokom unakrsnog ispitivanja odbrana je pokušala da ga prikaže kao brižnog supruga koji je s Anom planirao budućnost, dok tužilaštvo tvrdi da ju je ubio iz finansijskih razloga i zbog navodne afere.

Ukoliko bude osuđen za ubistvo prvog stepena, suočava se s doživotnom kaznom zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Porota može odlučiti i za ubistvo drugog stepena ako ne veruje da je radnja bila unapred isplanirana.

Neposredno pre početka suđenja, Volš se izjasnio krivim za odlaganje tela svoje supruge i obmanjivanje policije. Sudija je odlučila da porota neće smeti da zna za ta priznanja.

Telo Ane Volš nikada nije pronađeno.