LUČANI – Inspektori u Lučanima, u saradnji sa Policijskom upravom u Valjevu, rasvetlili su tešku krađu izvršenu 7. decembra u Guči i uhapsili četiri osobe iz Valjeva. Zbog sumnje da su učestvovali u ovom krivičnom delu uhapšeni su D. M. (20), I. M. (35), P. M. (19) i J. S. (22).

- Dve devojke P. M. i J. S. ušle su u kuću sedamdesetšestogodišnje žene predstavljajući se kao materijalno ugrožene osobe koje skupljaju stare stvari. Iskoristile su nepažnju domaćice i iz ormara i tašne ukrale novac, dok su ih D. M. i I. M. čekali u automobilu marke fijat punto, kojim su se nakon krađe udaljili sa lica mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Policija je brzom i efikasnom akcijom pronašla ukradeni novac, koji će biti vraćen vlasnici.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, odeljenje u Ivanjici.