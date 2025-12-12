Slušaj vest

Na auto-putu kod Bubanj Potoka došlo je do velikog zastoja, a razlog je, po svemu sudeći, saobraćajna nesreća, prenose mediji.

Mnogi su zarobljeni u koloni. Gužva počinje malo pre robne kuće, a do naplatne rampe se putuje više od 40 minuta. Gužva je u sve tri trake auto-puta.

Kako se saznaje, u blizini Mol pumpe, kod Ikee, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo pet vozila.

Povređene su tri žene, od kojih su dve prevezene u Urgentni centar.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronika"OTIŠLA NAM JE I DARA... SAHRANIĆEMO JE PORED SRETENA I BEBE" Rođaka porodice koja je poginula na auto-putu "Miloš Veliki" neutešna: Ovo je večna tuga!
01.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD RUME: Automobil sleteo s puta i isprevrtao se, jedna osoba povređena
gužva ,saobraćaj, noć,hitna pomoć
Hronika"PUTUJTE SA ANĐELIMA DOBRI NAŠI" Dvoje dece ostalo bez oca, majke i brata od godinu dana: Nesreća na Milošu Velikom uništila celu porodicu - vraćali se iz Beča
Sreten Jovanović poginuo sa detetom beba Miloš Veliki
Hronika"AUDIJEM" NALETEO NA DRUGO VOZILO, OD SILINE UDARA SLETEO S PUTA Težak sudar na periferiji Kikinde: Jedan vozač prevezen u bolnicu! (FOTO)
Fijesta foto s.u..JPG