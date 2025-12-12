Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD BUBANJ POTOKA, UČESTVOVALO 5 VOZILA: Stvaraju se veliki zastoji, gužva u sve tri trake - povređene 3 žene
Na auto-putu kod Bubanj Potoka došlo je do velikog zastoja, a razlog je, po svemu sudeći, saobraćajna nesreća, prenose mediji.
Mnogi su zarobljeni u koloni. Gužva počinje malo pre robne kuće, a do naplatne rampe se putuje više od 40 minuta. Gužva je u sve tri trake auto-puta.
Kako se saznaje, u blizini Mol pumpe, kod Ikee, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo pet vozila.
Povređene su tri žene, od kojih su dve prevezene u Urgentni centar.
