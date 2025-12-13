Slušaj vest

Nakon što je objavljen jeziv snimak premlaćivanja osumnjičeni je uhapšen, ali ni tada nisu prestali problemi nesrećne devojke. Dejani je, kako tvrdi, pretio nepoznati muškarac - najverovatnije prijatelj osumnjičenog Vasa.

Neko joj preti

- Početkom ovog meseca mene i moju sestru počeo je da prati jedan čovek. Prvo nisam obratila pažnju i davala značaj tome, dok nisam počela da ga primećujem non stop u svojoj blizini. Odjednom, tri ili četiri dana pre zakazanog ročišta, on je stajao ispred mog stana gde me je čekao. Jako sam se uplašila - tvrdi Dejana.

Dejana je naglasila da se izuzetno brine za svoju i za bezbednost svoje porodice.

- Mislim da mi je ugrožena bezbednost. On je meni tada, vrlo ozbiljno, pretećim tonom rekao: "Kada odeš kod sudije, moraš da odustaneš od postupka, inače se pazi, znam gde si" - pretio mi da bih povukla tužbu protiv Vasa - tvrdi Dejana.

Gazio je po glavi dok je ležala na podu

Podsetimo, na snimku koji je snimljen nadzornim kamerama lokala, vidi se da je nesrećna devojka sedela za stolom kada, je u objekat ušao, kako se sumnja, osumnjičeni Vaso R. koji joj je ubrzanim korakom prišao. Sve vreme joj je nešto govorio, a sledeće sekunde ju je udario otvorenom šakom u glavu. Zatim je muškarac uhvatio nesrećnu devojku za glavu, počupao je, a onda njenom glavom udario o sto. Tada je pala na pod.

Na snimku se vidi da je devojka, prilikom pada, podigla ruke kako bi zaštitila glavu.

Dok je ležala na podu, muškarac ju je brutalno šutirao nogama u predelu glave i stomaka, a onda je, kako se vidi na snimku, počeo da je gazi po glavi.

Dejana je ranije otkrila da joj je osumnjičeni bio na kućnom pragu samo dva dana nakon što ju je pretukao.

- Po izlasku iz bolnice, zajedno sa poslodavcem sam bila u policiji gde sam prijavila slučaj. Tada sam inspektoru dala izveštaje od lekara. On mi ih nikada nije vratio, već je rekao da moraju da stoje u predmetu. Naravno, nisu ga uhapsili. Rekli su mi da se on ne nalazi u Beranama, iako su ga ljudi ovde viđali. Dva dana od napada, on je došao do stana gde ja živim. Jako sam se uplašila, odmah sam pozvala policiju i prijavila, ali oni ponovo nisu došli. Berane je malo mesto, sve se zna, on se slobodno svaki dan šetao gradom, a onda je napravio novi problem. U jednoj kafani je pevačici razbio flašu o glavu - rekla je ranije ona.