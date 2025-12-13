Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko šest sati, na putu Bor - Zaječar učestvovalo je više vozila. 

Prema poslednjim informacijama, sa kolovoza je izletelo i prevrnulo se šest automobila u mestu Metovnica.

Policija, Hitna pomoć i vatrogasci odmah su izašli na teren kako bi zbrinuli učesnike ove nesvakidašnje saobraćajne nesreće.

Saobraćajna nesreća kod Bora Foto: Kurir, screenshot pink tv

Na sreću, nema stradalih, 10 osoba je izašlo iz automobila pre dolaska nadležnih službi, a četiri osobe su lakše povređene i odmah zbrinute. 

Poledica na kolovozu i neprilagođena brzina uticali na ovu nesreću.

