U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko šest sati, na putu Bor - Zaječar učestvovalo je više vozila.

Prema poslednjim informacijama, sa kolovoza je izletelo i prevrnulo se šest automobila u mestu Metovnica.

Policija, Hitna pomoć i vatrogasci odmah su izašli na teren kako bi zbrinuli učesnike ove nesvakidašnje saobraćajne nesreće.

Na sreću, nema stradalih, 10 osoba je izašlo iz automobila pre dolaska nadležnih službi, a četiri osobe su lakše povređene i odmah zbrinute.