Hronika
KARAMBOL KOD BORA, 6 AUTOMOBILA IZLETELO SA KOLOVOZA I PREVRNULO SE: Više osoba povređeno! Hitna pomoć, policija i vatrogasci na terenu (foto, video)
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko šest sati, na putu Bor - Zaječar učestvovalo je više vozila.
Prema poslednjim informacijama, sa kolovoza je izletelo i prevrnulo se šest automobila u mestu Metovnica.
Policija, Hitna pomoć i vatrogasci odmah su izašli na teren kako bi zbrinuli učesnike ove nesvakidašnje saobraćajne nesreće.
Saobraćajna nesreća kod Bora Foto: Kurir, screenshot pink tv
Na sreću, nema stradalih, 10 osoba je izašlo iz automobila pre dolaska nadležnih službi, a četiri osobe su lakše povređene i odmah zbrinute.
Poledica na kolovozu i neprilagođena brzina uticali na ovu nesreću.
