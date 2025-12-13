MUP upozorava na oblike digitalnog nasilja i daje savete građanima kako da budu bezbedni onlajn

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podelili su još jedno upozorenje građanima, a koje se tiče nasilja u digitalnom prostoru. Kako navode, taj vid nasilja nema granica, a najugroženiji su najmlađi!

- Od klasičnog nasilja možemo da se udaljimo, ali u digitalnom prostoru granica nema. Statistika pokazuje da više od 90 odsto dece koristi internet, a sedam od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedan od troje razgovara o tome sa odraslima - navode iz MUP.

Oni dodaju i da su oblici digitalnog nasilja različiti.

- Od uvreda i ucena, do zloupotrebe fotografija, lažnih profila i proganjanja.Poslednjih godina sve češće se javljaju i zloupotrebe veštačke inteligencije, poput "deepfake" snimka ili lažnih glasova - navode i još jednom savetuju građane kako da se bezbedno ponašaju na internetu.