OD KLASIČNOG NASILJA MOŽEMO DA SE UDALJIMO, ALI U DIGITALNOM SVETU GRANICA NEMA: Statistika pokazuje da je 7 od 10 mladih doživelo uznemirujuće onlajn iskustvo
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podelili su još jedno upozorenje građanima, a koje se tiče nasilja u digitalnom prostoru. Kako navode, taj vid nasilja nema granica, a najugroženiji su najmlađi!
- Od klasičnog nasilja možemo da se udaljimo, ali u digitalnom prostoru granica nema. Statistika pokazuje da više od 90 odsto dece koristi internet, a sedam od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedan od troje razgovara o tome sa odraslima - navode iz MUP.
Oni dodaju i da su oblici digitalnog nasilja različiti.
- Od uvreda i ucena, do zloupotrebe fotografija, lažnih profila i proganjanja.Poslednjih godina sve češće se javljaju i zloupotrebe veštačke inteligencije, poput "deepfake" snimka ili lažnih glasova - navode i još jednom savetuju građane kako da se bezbedno ponašaju na internetu.
- Savet je jednostavan: ne delite lične podatke, zaštitite svoje profile, prijavite sumnjiv sadržaj i razgovarajte o onome što vas brine. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova svakodnevno radi na otkrivanju izvršilaca, zaštiti maloletnika i saradnji sa međunarodnim partnerima - naglašavaju iz policije.