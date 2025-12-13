Slušaj vest

Baranin Vladimir Ulama (32) visokorangirani pripadnik "škaljarskog klana" koji je uhapšen 6. decembra na Dorćolu u Beogradu po poternici Interpola, u epicentru javnosti našao se još 2016. godine zbog sumnje da je umešan u otmicu i ubistvo Nemanje Medine (24) iz Petrovca, čije telo do danas nije pronađeno!

Poslednji kontakt

- Kobnog dana, 8. jula 2016. godine, oko 17. 30 časova, Medin se svojim automobilom marke "reno megan" iz Petrovca uputio ka Virpazaru u Crnoj Gori. Od tada je bio nedostupan na mobilni telefon, a zabrinuta porodica njegov nestanak prijavila je sutradan, 9. jula, policiji. Usledila je opsežna potraga za Medinom, a njegov automobil pronađen je četri dana kasnije pored lokalnog puta Virpazar-Rijeka Crnojević - podseća naš sagovornik i dodaje:

Nestali Nemanja Medina za kog se sumnja da je brutalno ubijen Foto: Printscreen Vijesti.me

- Crnogorski istražitelji utvrdili su da je Vladimir Ulama poslednji imao kontakt s njim, a to je navodno pokazao listing poziva nestalog mladića. Ulama je tada saslušan u policiji i pušten, ali kada su policajci imali neka dodatna pitanja za njega on je bio nedostupan državnim organima. Dok je trajala potraga za nestalim, tragalo se i za Ulamom koji je mesec dana nakon toga pronađen u jednoj kući na Cetinju. Prilikom pretresa kuće, policija je zaplenila arsenal oružja.

Kako potom podseća naš sagovornik, pored Ulame slobode je ubrzo lišen i Darko Mijović koji je kasnije ubijen, 2019. godine, u jednom stanu u Berlinu. Inače, kada je Ulama čuo da je njegov najbolji prijatelj i kum Mijović ubijen demolirao je ćeliju spuškog zatvora, ali detaljnije o tome možete pročitati na linku iznad.

1/8 Vidi galeriju Darko Mijović ubijen u jednom satnu u Berlinu zajedno sa prijeteljem Foto: Printscreen/Vijesti, Profimedia

- Vladimir Ulama 2019. godine oslobođen je optužbe da je učestvovao u ubistvu Petrovčanina Nemanje Medine, čije telo do danas nije pronađeno, iako se pred podgoričkim sudom vodio postupak za to krivično delo. Sudsko veće tada je saopštilo da navodi iz optužnice nisu dokazani - navodi naš dobro obevešten izvor.

Recept smrti

Poznavaoci prilika u podzemlju objašnjavaju, da je Medina verovatno otet, zatim ubijen, dok je njegovo telo uništeno.

- Naime, postoji određena sumnja da je ekipa tada planski pratila, namamila, a zatim otela Medina i ubila ga. Njegovo telo su potom, navodno, uništili ili sakrili, i iz tog razloga nikad nije ni pronađeno. Praktično, to je bilo prvo ubistvo u ratu kavačkog i škaljarskog klana koje je izvedeno na način da se žrtva otme, ubije, a telo uništi ili sakrije - navodi izvor i dodaje da smo se poslednjih godina uverili da su ovaj princip otmica, mučenja i likvidacija primenili i članovi suparničničkog - kavačkog klana.

1/23 Vidi galeriju Belivuk i Miljković i njihove žrtve koje su ubijene mahom u kući strave u Ritopeku Foto: MUP RS, Nestali Srbija, screenshot pink tv

- Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja je delovala kao beogradska ispostava kavačkog klana, na čijem čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom, svoje žrtve je ubijala po ovom receptu, mahom u kući strave u Ritopeku i sada im se sudi za sedam monstruoznih zločina pred Specijalnim sudom u Beogradu - podseća izvor i napominje da su žrtve Belivukovog i Miljkovićevog klana bile pripadnici škaljarskog klana ili su sa tom kriminalnom grupom usko sarađivali.

Inače, u proteklih devet godina ubijena su dvojica Crnogoraca koji su se dovodili u vezu sa nestankom i ubistvom Nemanje Medina, dok je jedan ranjen.

- Jedan od četvorice mladića koji su bili osumnjičeni za ubistvo Nemanje Medina, Darko Mijović, ubijen je sredinom maja 2019. u Nemačkoj. Drugi osumnjičeni za nestanak i ubistvo Medina ubijen je sredinom juna 2019. godine na Cetinju dok je sa prijateljima sedeo za stolom u jednom kafiću. Dvojica napadača su na Bogdana Milića i prijatelje zapucali iz kola u pokretu, a u pucnjavi je ranjen i Marko Vujačić, koji je takođe bio privođen u slučaju nestanka Nemanje Medina. Ranjeni Milić preminuo je na putu do cetinjske bolnice - podseća izvor.

Pritvor

Pa da podsetimo, Vladimir Ulama i njegov jatak Igor Tomašević (28) uhapšeni su prošlog vikenda u jednom marketu na Dorćolu po poternici Interpola Podgorica. Njima je tada određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a kako je utvrđeno da su kod sebe imali lažna dokumenta, zbog tog krivičnog dela saslušani su u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Hapšenje u prodavnici na Dorćolu Izvor: Kurir

- Vladimir Ulama se tereti da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, dok se njegov prijatelj Igor Tomašević tereti zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Nakon saslušanaja i predloga tužilšatva, Prvi sud odredio im je odrednio jednomesečni pritvor - navodi naš sagovornik.

Inače, Ulama je bio jedan od glavnih ljudi pokojnog vođe barskog ogranka škaljarskog klana, Mileta Radulovića Kapetana, koji je bio zadužen za planiranje i organizaciju likvidacija. Takođe, istražitelji proveravaju da li je Ulama boravio u našoj zemlji zbog neke nove likvidacije, ali detaljnije o tome pročitajte u linku iznad.