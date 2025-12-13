Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas na otvaranju stručne konferencije "Teorija i praksa u savremenom pravosuđu. Izazovi i rešenja", da će se u narednom periodu raditi na izmeni pravnog okvira, kao i analizi sistemskih rešenja u cilju poboljšanja borbe srpskog pravosuđa protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ministar je istakao da izveštaji Evropske unije za 2024. i ranije godine pokazuju stagnaciju kada je upitanju ova izuzetno važna oblast na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

- Potrebno je uraditi deteljnu analizu broja predmeta koji imamo u sistemu, utvrditi šta opetrećuje sistem, šta je potrebno izmeniti u pravnom okviru kako bismo imali što bolje reziltate. Jedna od tih analiza tiče se i predmeta iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i uloge Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Neophodna je analiza, kako bi se utvrdilo zbog čega se predmeti zavaršavaju oslobađajućim presudama. Ne kažem da je to krivica ni suda niti tužilašta, ali treba napraviti procenu gde možda postoje "uska grla" u sistemu, u samom trajanju postupka, da li su možda sudije i tužioci opterećeni brojem predmeta - rekao je ministar pravde obraćajući se učesnicima skupa.

- U izveštaju se ne kaže ni sud, ni tužilaštvo, već Srbija nije napravila pomak - dodao je ministar.

Ministar Vujić podsetio je da razmatranje uloge Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u tom smislu nije ništa novo i da se još 2018. godine počelo razmatranje pitanja da li u tom smislu ići na integrisani model tužilaštva, kao što je to slučaj u 70 odsto zemalja EU, ili zadržati aktuelni model.

- U izveštajima EU o napretku Srbije mere se rezultati i efekti, ne samo usvojeni zakoni - naglasio je ministar govoreći o obavezama i planovima koje Srbija ima putu ka Evropskoj uniji, obavezma iz Akcionog plana za Poglavlje 23 koje se odnose na pravosuđe.

- Zbog toga govorimo o analizi koju planiramo i zato smo pozvali i EU, Savet Evrope i Venecijansku komisiju da se od početka uključe u izradu analize kako bismo metodologiju rada prilagodili metodologijama koje koristi EU, Savet Evrope i Venecijanska komisija, kao i GRECO kojem takođe podnosimo izveštaje - precizirao je Vujić koji je pozvao sve učesnike konferencije, stručnu javnost da se zajedno uključe u buduće aktivnosti u vezi sa izmenama zakonodavnog okvira, a koje izmene će se odnositi i na Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, zakone o maloletnicima i borbi protiv korupcije, te Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Ministar pravde je takođe izrazio očekivanje da će izbori za Visoki savet tužilaštva i Visoki savet sudstva, koji treba da se održe u narednom periodu, biti transparetni i da će rezultati nesporni.

- Njih će posmatrati i EU jer će nam ovo biti prvi izbori nakon ustavnih amandmana. Razmatraju se ne samo forma nego i sprovođenje zakona - naglasio je ministar Vujić.

Konferencija se odražava u organizaciji Pravosudne akademije, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na Kopaoniku, a prisustvuje joj više stotina sudija i javnih tužilaca i predstavnika akademske zajednice i civilnog sektora, advokata i profesora iz cele Srbije.

Glavne teme o kojima će se diskutovati tiču se predstojećih izmena Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnom postupku, kao i izazova sa digitalnom imovinom, te pitanjima iz oblasti prekršajnog i upravnog postupka.

Učesnicima ovog stručnog skupa obratili se i vršilac funkcije direktora Pravosudne akademije Srđan Pavličić i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivana Stevanović.

Ivana Stevanović posebno je istakla važnost rasprave o Nacrtu izmene zakona koji se odnosi na maloletne izvršioce krivičnih dela jer, kako je istakla "odakle sve počinje".