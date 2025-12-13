Kolege pronašle telo muškarca

- Ja sam došao na posao, kao i svakog dana da radim i zatekao sam kolegu kako leži. Pronašli smo ga oko 6.15 sati. Kada sam izašao zatekao sam kolegu kako leži na stomaku, i primetio da ima udarac u potiljak, a sef je bio pomeren. Sef nisu mogli da odvuku, jer je mnogo težak, tako da mislim da je bilo najmanje četiri čoveka - kaže Sržan Živković, radnik na stovarištu.