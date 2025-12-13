UHAPŠEN NOVOPAZARAC KOG ŠVEDSKA TRAŽI ZBOG ČAK 8 KRIVIČNIH DELA: Begunac za kojim je tragao Interpol seo u "mercedes" i krenuo u Crnu Goru!
Policijski službenici Regionalnog centra granične policije "Sever" su na graničnom prelazu Dračenovac, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali vozilo marke "mercedes", kojim je upravljao A.Z. (30) iz Novog Pazara, državljanin Republike Srbije.
- Proverom lica A.Z. kroz elektronske evidencije, te u komunikaciji sa NCB Interpol-a Podgorica, utvrđeno je da je za imenovanim na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpol Štokholm - saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.
Kako se dalje navodi, on se potražuje radi izvršenja kazne zatvora za krivična dela: primanje ukradene robe, krađa, teška nezakonita vožnja, vožnja u pijanom stanju, prekršaji u vezi sa narkoticima, pretnja javnom službeniku, nasilnički otpor i pokušaj krađe.
- A.Z. je lišen slobode i predat službenicima Odeljenja bezbednosti Rožaje i on će u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora - dodaje se u saopštenju policije Crne Gore.