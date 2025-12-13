Slušaj vest

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović danas je povodom najavljene analize rada specijalizovanog tužilaštva za organizovani kriminal i tzv. visoku korupciju, ocenio da je tim povodom neophodna sveobuhvatna javna rasprava u cilju evaluacije efikasnosti rada državnih organa, a posebno tužilaštva.

- U javnu raspravu i analizu rezultata potrebno je uključiti predstavnike Evropske unije i drugih relevatnih međunarodnih tela koja se bave borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije - rekao je Stefanović novinarima na Kopaoniku gde se održava stručna konferenicija "Teorija i praksa u savremenom pravosuđu: Izazovi i rešenja".

Skandalozan rad

On je precizirao da u Srbiji postoji sistem organizacije pravosudnih organa - koji je nepoznat u uporednom pravu, tako da pred jednim sudom postupaju tri različita tužilaštva, zbog čega, kako je naveo, treba razmotriti da li je potrebno formirati specijalizovane sudove pred kojima bi ova tižilaštva postupala ili ova tužilaštva upodobiti Višem sudu u Beogradu.

Osvrćući se na rad Visokog saveta tužilaštva, Stefanović je naveo da je krajnje skandalozno to što u poslednje dve i po godine nisu birane kolege u tužilaštva viših instanci.

Takođe, kako je rekao, zaštita tužilaca od spoljnih pritisaka i napada pojedinih grupacija, koji bi trebalo da garantuje Visoki savet tužilaštva, nikada nije bila na nižem nivou, a za to je isključivo odgovoran predsednik Saveta Branko Stamnenović.

Stefanović je, sa druge, strane napomenuo da ohrabruju najave ministra pravde da će se raditi na jačanju kapaciteta pravosudnog osoblja, ukazujući da godinama unazad nije bilo konkursa za prijem novih tužilačkih i sudskih saradnika, koji su budućnost sprskog pravosuđa.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

Upitan da prokomentariše tvrdnje da se između njega i vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac "vodi rat", Stefanović je odbacio ove tvrdnje.