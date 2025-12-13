Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru podneće odgovarajuće prijave protiv vozača koji su učestvovali u tri saobraćajne nezgode koje su se jutros, oko 5.50 časova, dogodile na putu Bor - Zaječar.

U ovim saobraćajnim nezgodama povređeno je pet osoba, od kojih je četvoro zadobilo lake, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede i oni su prevezeni u zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći.

Saobraćajna policija izvršila je uviđaj, nakon kojeg je utvrđeno da je usled leda na kolovozu i neprilagođene brzine, najpre sa puta sleteo automobil marke „polo“, kojim je upravljala četrdesetdvogodišnja žena, a potom i automobil marke „škoda“ kojim je upravljao pedesetšestogodišnji muškarac, u kojem se nalazila još jedna osoba.

Kako je dalje utvrđeno, četrdesetčetvorogodišnji vozač „alfe“ se potom zaustavio kako bi ukazao pomoć učesnicima ove nezgode, kada je na njegov automobil naletelo vozilo marke „citroen“ kojim je upravljao sedamdesetdvogodinji muškarac, sa kojim se u vozilu nalazila još jedna osoba.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima i stanju puta, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci kao i da koriste obaveznu zimsku opremu kada na putu ima snega, leda ili poledice.