Slušaj vest

Naime, snimak sa parkinga u centru opštine Obrenovac izgleda kao iz krimi filmova.

Upucani je inače kik-bokser, koji je sedeo u jednom restoranu u centru Obrenovca, sa prijateljem Filipom R. kada je došlo do svađe sa Aleksandrom R. i njegovim sinom maloletnim D.R. (16), što se jasno vidi na snimku.

Verbalni obračun je prerastao u tuču, nakon čega je Aleksandar zapucao i sa više metaka pogodio Petra - u potkolenicu i stomak. Ceo incident, sudeći po snimku se dešava u samo tri minuta.

Podsetimo, nakon nekoliko sati bekstva, Aleksandar R. se u pratnji advokata predao policiji, a priveden je i Filip R. koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje.

Ubrzo zatim, muškarci uskaču u belu "fiat pandu" i udaljavaju se sa mesta pucnjave.

