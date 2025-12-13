U pucnjavi u Obrenovcu koja se dogodila pre dva dana ranjen je Petar (28), a sada je osvanuo i video snimak ovog obračuna.
ISPLIVAO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PUCNJAVE U OBRENOVCU! Scena kao iz krimi filmova: Za tri minuta se posvađali i pobili, a onda su ODJEKNULI PUCNJI (VIDEO)
Naime, snimak sa parkinga u centru opštine Obrenovac izgleda kao iz krimi filmova.
Upucani je inače kik-bokser, koji je sedeo u jednom restoranu u centru Obrenovca, sa prijateljem Filipom R. kada je došlo do svađe sa Aleksandrom R. i njegovim sinom maloletnim D.R. (16), što se jasno vidi na snimku.
Verbalni obračun je prerastao u tuču, nakon čega je Aleksandar zapucao i sa više metaka pogodio Petra - u potkolenicu i stomak. Ceo incident, sudeći po snimku se dešava u samo tri minuta.
Podsetimo, nakon nekoliko sati bekstva, Aleksandar R. se u pratnji advokata predao policiji, a priveden je i Filip R. koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje.
Ubrzo zatim, muškarci uskaču u belu "fiat pandu" i udaljavaju se sa mesta pucnjave.
