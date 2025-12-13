Slušaj vest

Telo S. J. (37) pronađeno je juče ujutru na jednom stovarištu u naselju Kotlujevac u Zaječaru, a kako su na glavi nesrećnog muškarca bile vidljive povrede odmah se posumnjalo da je reč o ubistvu!

Zatekao ih na delu?

Policija i tužilac iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru obavili su uviđaj na licu mesta i, prema prvim rezultatima istrage, postoji sumnja da je S. J. ubijen u noći između petka i subote, udarcima metalnom šipkom, a motiv bi mogao da bude pljačka. Naime, tokom uviđaja utvrđeno je da je sa stovarišta pokušana krađa sefa. Da li je u sefu bilo novca i koliko, u ovom trenutku nije poznato.

- S. J. je u toku noći boravio u jednoj od prostorija na stovarištu. On je inače tu radio, a u vreme zločina je, kako se pretpostavlja, čuvao stovarište. U toku noći je, navodno, čuo neku buku i komešanje, pa je izašao napolje da vidi šta se dešava, i tada je došlo do ubistva - kaže izvor, pozivajući se na nezvanične izvore.

Kako dodaje, sumnja se da je S. J. pokušao da spreči lopove da odnesu sef.

- Taj sef je masivan i prilično težak. Jedna osoba nema šanse da je mogla da ga iznese. Zbog toga su lopovi nekakvim kanapom za automobil vezali sef i tako su ga vukli... Međutim, nisu uspeli daleko da doguraju, pošto je sef pronađen samo 50 metara dalje od mesta na kom je nesrećni čovek ubijen - objašnjava izvor i dodaje da je sa stovarišta nestao i jedan televizor.

- Zbog svih tih okolnosti se veruje da je motiv bila pljačka, a glavni cilj razbojnika bio je da se dokopaju sefa! Nažalost, tokom "akcije" došlo je do zločina, pošto ih je radnik zatekao na delu - navodi izvor i dodaje da je S. J. od težine povreda preminuo na mestu.

Mrtvog kolegu na stovarištu pronašao je radnik Srđan Živković, pošto je došao na posao.

- Ja sam došao na posao, kao i svakog dana da radim, i zatekao sam kolegu kako leži. Pronašao sam ga oko 6.15 sati. Kada sam izašao, zatekao sam kolegu kako leži na stomaku, i primetio da ima ranu od udarca u potiljak, a sef je bio pomeren - ispričao je za lokalni portal Za media Živković.

On je dodao da je u ovom zločinu moralo da učestvuje najmanje četvoro ljudi.

- Sef nisu mogli da odvuku, jer je mnogo težak, tako da mislim da je bilo najmanje četiri čoveka - objašnjava uznemireni čovek.

Prikupljaju dokaze

U sklopu istrage, istražitelji su juče na licu mesta prikupili tragove i dokaze, te ih poslali na analizu.

- Uzeti su DNK tragovi i otisci prstiju. Taj materijal će se upoređivati sa materijalima koji postoje u bazi MUP, kako bi se videlo da li ima poklapanja. Takođe, inspektori su uzeli snimke sa kamera sa svih okolnih objekata, a obavljen je i razgovor sa kolegama S. J., kao i sa vlasnikom stovarišta - objašnjava sagovornik Kurira.

Potraga za osumnjičenim ili više njih je u toku.