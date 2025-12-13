Slušaj vest

U Italiji je usvojen zakon koji predviđa doživotnu kaznu za počinioce femicida. Da li je vreme da i Srbija uvede doživotnu kaznu za femicid bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorile su advokat Kristina Pavlović, kao i pisaci i aktivistkinja Minja Marđonović.

Pavlović kaže da ne veruje da će ovakav zakon dovesti do pada broja ubijenih žena:

- U slučaju Italije doživotnom kaznom su hteli da pokažu koliko to narod i građani osuđuju. Pooštravanje zakona nikada nije rešenje i nema dokaza da to smanjuje stepen krivičnih dela. Pre bi rešenje bilo edukovanje i osvešćivanje građana da su žena i muškarac isto - kaže Pavlović.

Pavlović dodaje da kazna treba da bude adekvatna težini dela, a pitanje je da li je to tako u trenutnom zakonu i sudskoj praksi.

"Postoji moralna razlika između homicida i femicida"

Marđonović kaže da bi zakon trebao da štiti poredak, a kaže i da jedna poredak bezbednim čini jako zdravstvo, obrazovanje i policija:

- Mišel Fuko je rekao da nikada nije problem u vlasti već u strukturi moći, koja ostaje ista i kada se vlast smeni. Kazniti i zlostavljati ženu, pa je i ubiti, Italija prepoznaje femicid kao posebno krivično delo. U Hrvatskoj se pokazalo da se femicid nije smanjio novim zakonom, ali je važno da zakon prepoznaje i moralnu razliku između homicida i femicida - kaže Marđonović.

Pavlović kaže da pre svega u porodicama ne smemo da dozvolimo da devojčice i dečaci gledaju situacije u kojima je žena maltretirana.

- Brakovi gde muž tuče ženu, ili žena tuče muža, ne smeju da se nastave, bez ikakvih izgovoa. Žena mora da ima mogućnost da radi i ima svoju imovinu. U slučajevima gde je žena trpela nasilje je često situacija da žena nije imala izlaz, da je birala između ulice sa decom ili da trpi nasilje - kaže Pavlović.

Ona dodaje da ukoliko njeno dete gleda kako ona dobija batine, to dete će u svojoj glavi normalizovati ovakve odnose.

Crna statistika: Jedna žena ili devojčica ubijena svakih deset minuta

Marđonović kaže da mora biti rigoroznih kazni za ubice i silovatelje jer su ovi kriminalci povratnici.

- Jako važna statistika, prema izveštaju UN women u svetu je oko 83 hiljada žena i devojčica namerno ubijeno u godini, a od toga 60% njih je ubijeno od strane intimnih partnera ili članova porodice. To znači da je žena ili devojčica ubijena svakih deset minuta globalno. Oko 130 žena ili devojčica dnevno je ubijeno. Zakon nije rešenje problema, koren problema je nešto drugo. Pokazaće se da ubica žena i dece, silovatelji i pedofili neće izaći na slobodu - kaže Marđonović.

