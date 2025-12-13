Hronika
BMW POKOSIO DEVOJKU (22) NA VOŽDOVCU! Vozač (22) izleteo s puta i uleteo na tramvajsko stajalište
K. P. (22) povređena je kada ju je jutros na tramvajskoj stanici udario automobil.
Do nezgode je došlo oko pet sati ujutru u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu, kada je automobil "BMW", koji je vozio M. M. (22), izleteo van puta i na tramvajskom stajalištu udario devojku koja je čekala prevoz.
Na lice mesta izašla je Hitna pomoć, koja je devojci pružila prvu negu, a ona je potom sanitetom prevezena u Urgentni centar radi ukazivanja dalje lekarske pomoći.
Kurir.rs/Telegraf
