Državljanin Srbije sa privremenim boravkom u Podgorici S. J. (40) oglašen je krivim u dva odvojena postupka i osuđen na novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.500 evra, koje su zbog neplaćanja zamenjene u kaznu zatvora u trajanju od 60 dana.

"On je u petak oko 22 časa kontrolisan u saobraćaju kojom prilikom je utvrđeno da je počinio dva teža saobraćajna prekršaja, zbog čega je lišen slobode i patrolnim vozilom odveden ka prostorijama za zadržavanje. Prilikom zaustavljanja vozila na platou ispred OB Ulcinj on je uspeo da otvori vrata vozila i dao se u bekstvo, ali je brzom reakcijom policijskih službenika OB Ulcinj sustignut. Dežurni sudija odeljenja u Ulcinju je odredila da se kazna zatvora izvrši odmah po uručenju rešenja o zameni novčanih kazni, pa je okrivljeni odmah odveden u UIKS Spuž", saopštio je predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović.

